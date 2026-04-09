Terrassa serà capital de la filosofia: "Les grans preguntes mai han estat tan urgents"

Parlar de la caverna conté evidents tons pejoratius, per la qual cosa segurament resulta més adient suggerir que a Terrassa s’organitza un banquet, tot plegat sense sortir del camí platònic com a referència. La ciutat es convertirà en centre d’irradiació del pensament i la reflexió amb la celebració del primer Festival de Filosofia de Terrassa, que tindrà lloc en diversos espais el 5, el 6 i el 7 de juny amb un programa farcit de conferències, tallers i debats; sobretot, debats. Marcos Tubio i Oleguer Ortiz són els impulsors d’aquestes jornades que viuran la seva presentació pública el 14 de maig al Teatre Principal i que s’enlaira amb el lema “Filosofia de carrer”.
Els organitzadors, que compten amb el suport de l’Ajuntament, sostenen que la iniciativa “vol apropar el pensament filosòfic a la ciutadania i fomentar el debat i la reflexió”. Així, plantegen “tres dies de pensament viu” amb un programa (provisional) de 14 activitats que començarà divendres, 5 de juny, amb una Caminada Peripàtètica per a infants, una sessió educativa col·lectiva amb l’Escola el Cim i el servei ocupacional de Prodis.
Entitats com Òmnium, Prodis, l’Ateneu Terrassenc, Mantinc el Català, la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i Abacus col·laboren amb un projecte la inauguració oficial del qual se celebrarà a les 18 hores del 5 de juny; mitja hora després, El Vapor de Prodis acollirà amb un Vespreig Filosòfic, una taula rodona en format de conversa oberta (i amb música) amb el catedràtic Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia a La Salle Campus Barcelona-Universitat Ramon Llull.
La incitació al pensament irromprà el 6 de juny, dissabte, a diversos llocs en forma de mitja dotzena de propostes, des d’una exposició a un espectacle escènic de LaPerla 29, passant per una xerrada, un vermut i un vespreig, ambdós, per descomptat, “filosòfics”. I un còctel, a les 21 hores, amb idèntica intenció. Una conferència sobre ecologia i pensament, amb Yayo Herrero, obrirà la jornada dominical, plena de propostes com ara un taller d’escriptura filosòfica (amb Agustín Izquierdo), una taula rodona sobre el futur de la democràcia (amb Victòria Camps i Antoni Domènech) i una conferència “sobre el concepte de vida bona en la tradició filosòfica i la seva vigència actual”, a càrrec de Josep Maria Esquirol. La cloenda serà un brindis, també “filosòfic”.
“Aquest festival està concebut per pensar junts i per escoltar-nos”, adverteix Marcos Tubio, membre del comitè organitzador d’un esdeveniment amb vocació de continuïtat i d’expansió a altres municipis de la comarca i de la província amb el mateix eix central: baixar la filosofia acadèmica al carrer per parlar “de la veritat, de la mentida, del dubte”.
Els promotors de la iniciativa volen anar a pas a pas, però reconeixen que ja pensen en la segona edició d’un certamen que recull programes dispersos de debat i foment de la filosofia per estructurar una cita que descansa, entre altres, en la màxima “Pensar és viure”. Vivim en un temps “de gran complexitat i incertesa” i les grans preguntes “mai han estat tan urgents com ara”, diuen. Cal fer de la filosofia “un acte públic, compartit i accessible”, un diàleg viu, “no un exercici acadèmic tancat en aules universitàries”.
“Terrassa, amb la seva rica tradició cultural i la seva diversitat social, és el lloc ideal per a aquest encontre. Una ciutat que pensa, una ciutat que viu”, conclouen.