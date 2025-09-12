Terrassa serà la finestra de la dansa al món

Terrassa serà, del 26 al 29 de novembre, la seu de la primera edició de CatLANDance, plataforma internacional del talent català., amb 23 activitats.
Serà aparador públic i espai de trobada per a professionals, i l'Ajuntament ja ha informat de la part essencial del programa. Terrassa és la seu escollida per a la celebració de la primera edició de CataLANDance, la plataforma internacional de dansa de Catalunya concebuda com “una finestra que s’obre per mostrar el talent català a programadors de tot el món”. Tindrà lloc a la ciutat del 26 al 29 de novembre i el programa inclou l’estrena a Espanya de la darrera produccióp de Wim Vandekeybus.
Els professionals acreditats podran assistir als Open Studio, propostes que es troben “en exploracio i procés creatiu”, segons l’Ajuntament. Una d’aquestes creacions és “Una brillant imperfecció”, de Vero Cendoya, “que busca normalitzar la diversitat funcional, mitjançant l’humor punyent i sense compassió cap a la condescendència”. Una altra, “Everafter”, de LaSadcum, que qüestiona la creació de marques i el màrqueting com a emancipadors de qualsevol causa. La investigació del món virtual a “Inestable”, de Lali Ayguadé, i “Pov”, de Núria Guiu Segarra, saturació de punts de vista sobre els cossos i les imatges, són altres dos espectacles que s’oferiran en aquest apartat per a uns professionals que també tindran al seu abast tallers i xerrades.
Castellers i foscor
El públic general també podrà ser espectador de diversos espectacles, com és el cas d’“Aleta”, de la Cia. Marc Hernández, que revisa la riquesa del món casteller, o el de “Natural order of things”, un joc amb el control, l’harmonia i el caos, de la companyia GN/MC (Guy Nader i Maria Campos). Los Informalls proposen “Perdón”, una declaració d’amor i odi a la dansa.
La Cia. dels germans Víctor i Raúl Pérez Armero hi participará amb “Rel i grapa”, concebut com una expansió de l’imaginari de la dansa i la música. Altres propostes seran “Cèl·lula #6 Faula”, experiment de Roser López Espinosa; “Fosca”, exploració de la foscor d’Aurorà Bauzà i Pere Jou, i “Doma”, reflexió d’Andrea El Ameri Ruiz sobre el trauma “de la cultura sexual de la violació”.