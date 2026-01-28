Terrassa veurà una de les figures internacionals del blues

Va compaginar la carrera musical amb la tasca de xofer a la seva Chicago natal. Bluesman visceral però amb classe, Toronzo Cannon serà el protagonista de La Nit de Blues del 45è Festival Jazz Terrassa, on actuarà el dissabte 14 de març amb un segon guitarrista, Rick Cruz; el baixista David Forte i el baterista Michael Rodbard.
Sense ànim de tornar al camí trillat de les partides baptismals de l’un i l’altre i dels fils misteriosos que suposadament uneixen a tots dos gèneres, l’origen del flamenco pot situar-se a la Baixa Andalusia i a Jerez de la Frontera, en concret als barris de Santiago i de San Miguel, es poden fixar dos dels seus bressols preferents. Sobre la base d’aquestes elucubracions, si Toronzo Cannon hagués nascut a la província de Cadis, podria dir-se que va beure el glop amarg però virtuós del blues a les versions estatunidenques de Santiago o San Miguel (o Triana, o l’Alameda, a Sevilla). Toronzo Cannon va néixer, però, a Chicago. El blues no va veure la llum a la ciutat més poblada d’Illinois, sinó en les zones rurals del sud dels Estats Units (principalment el delta del Mississipí), però Chicago sí que va ser el lloc crucial on el blues acústic del sud es va electrificar, es va intensificar i es va transformar. Toronzo Cannon n'és un dels màxims exponents. Aquest conductor d’autobusos serà l’estrella de la Nit de Blues del 45è Festival Jazz Terrassa.
Nit intensa
Aquesta és una de les cites més esperades i singulars del certamen. Dissabte 14 de març (21.30 hores), la Nova Jazz Cava tornarà a vibrar amb una nit carregada d’intensitat amb l’actuació en exclusiva de Toronzo Cannon & Blues Band from Chicago. Originari del South Side de Chicago, Cannon és en l’actualitat “una de les veus més potents i respectades del blues contemporani”, destaca el Club de Jazz Terrassa. Criat a tocar de locals mítics com el Theresa’s Lounge, aquest músic “va créixer respirant l’esperit del blues urbà i absorbint l’herència de figures llegendàries com Buddy Guy, Junior Wells o Magic Slim”. Aquestes influències es reflecteixen en una música que combina “respecte per la tradició i una mirada decididament actual” que van fructificar en el seu darrer treball, “Shut up and play!” (Alligator Records, 2024), àlbum amb 11 composicions originals co-produït pel mateix Cannon i pel fundador del segell, Bruce Iglauer.
Diuen que explora emocions, conflictes socials i reflexions personals “amb una honestedat desarmant” i un directe nascut de les vísceres integrat per dues guitarres: la seva i la de Rick Cruz, tots dos intèrprets en diàleg permanent de riffs, solos i plasticitats diverses. El grup el completen David Forte al baix elèctric i Michael Rodbard a la bateria. Aquest últim músic ja va actuar a la Nova Jazz Cava fa 17 anys, també al Festival Jazz Terrassa, com a membre de la Lonnie Brooks Blues Band.
Hereu
Toronzo Cannon, guitarrista esquerrà, hereu de Muddy Waters i Jimi Hendrix (diuen, també), ha obtingut alt reconeixement internacional, però la humilitat és marca de la casa en la seva trajectòria: durant anys va compaginar la seva carrera musical amb la feina de conductor d’autobús a Chicago, “una experiència vital que impregna el discurs musical d’autenticitat i compromís social de l’actualment aclamat guitarrista, cantant, compositor i productor”, descriuen els organitzadors del concert. L’intèrpret farà 58 anys el proper 14 de febrer.
El nom de Toronzo Cannon s’afegeix al cartell de renom ja anunciat a les darreres setmanes pel festival, que començarà el 6 de març i acabarà el 27 del mateix mes. De moment, el programa inclou, a més del bluesman nord-americà, artistes com Ches Smith, Francesca Tandoi, Jon Irabagon, Dave Douglas, Carles Benavent, Felix Pastorius, Dave Holland i Lionel Loueke.