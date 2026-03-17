Quan els llibres ballen: l'Alícia dansa en la terra de meravelles de LaFACT

Hi ha històries que no es cansen mai de ser explicades. I n’hi ha que, de tant en tant, decideixen canviar de llenguatge. És el cas d’“
Alícia en terra de meravelles”, que deixa enrere les pàgines del llibre per passar a moure’s sobre l’escenari. La dansa es convertirà en porta d’entrada a la fantasia aquest dissabte (18 hores) a LaFACT, que transformarà el seu auditori en un món on tot és possible: llibres que s’obren, portes màgiques que condueixen al Bosc de les Meravelles i animals que ballen.
L’equipament cultural estrena
“Alícia, i la dansa de les mil meravelles”, una nova producció del Programa d’Alt Rendiment (PAR) en Dansa que, seguint el rastre d’èxit nadalenc d’“El Trencanous”, presenta un espectacle adreçat al públic familiar amb l’objectiu d’apropar l’art del ballet als més petits; una proposta escènica que ha exhaurit les entrades abans d’apujar el teló i que confirma l’interès creixent per la dansa familiar a la ciutat.
La producció convida els espectadors a endinsar-se en un univers inspirat en el clàssic literari de
Lewis Carroll, on la imaginació i el moviment es fusionen per crear una experiència escènica immersiva. Però aquí no hi ha una simple adaptació: tot s’ha creat de nou perquè la història funcioni amb un llenguatge que s’explica a través del cos.
Una proposta original
Amb una durada de 60 minuts, la nova producció disposa d’un equip de professionals que impulsa el
procés creatiu des de zero: personatges originals, llibret adaptat per Jordi Folck, coreografies de Williams Castro, música d’Aleix Losa i una escenografia innovadora que juga amb el videomapatge de Mercè Lledós i Maria Costa per ampliar les possibilitats visuals i reforçar la dimensió fantàstica del relat.
Assaig d'“Alícia, i la dansa de les mil meravelles” a LaFACT
Nebridi Aróztegui
A l’escenari, la història és reconeixible però es transforma. Arrenca al Londres de finals del segle XIX, on Alícia es perd entre llibres i acaba travessant un llindar cap a un món que funciona amb les seves pròpies regles. Hi troba el Conill Blanc, el Gat Cheshire o la Reina de Cors, però també un regne on, paradoxalment, està prohibit llegir, cantar i ballar. A partir d’aquí, el recorregut es construeix escena a escena amb coreografies que fan avançar el relat fins a un desenllaç on les normes es qüestionen i tot acaba, inevitablement, en dansa.
Al final, com sempre, queda el dubte: tot això ha passat de veritat o només ha estat un somni? A l’escenari, almenys, la resposta és clara. Durant una hora, Alícia no llegeix la història. La balla.
Joves a l’escenari i darrere d’ell
El repartiment inclou joves talents del
PAR en Dansa, un programa que, des de la seva creació el 2020, treballa per impulsa r ballarins d’entre 16 i 22 anys cap a la professionalització. L’elenc està encapçalat per Louna Yvonneau en el paper d’Alícia, acompanyada per intèrprets com Julia Pardo (Reina de Cors), Ian Sanchez (Rei de Cors), Francesc Saura (Conill Blanc) o Minerva Barca (Barreter Boig), entre molts altres.
Més enllà de l’escenari, el projecte també té una clara vocació pedagògica. Dins del programa “Exploradors de la dansa”, s’ha impulsat una
prova pilot amb diverses escoles per mostrar el procés creatiu complet, oferint als alumnes la possibilitat de veure des dels primers assajos fins a la posada en escena final.
Assaig d'“Alícia, i la dansa de les mil meravelles” a LaFACT
Nebridi Aróztegui
La producció, a més, no s’ha quedat dins del teatre. La implicació del teixit educatiu de Terrassa, a més, ha estat clau: l’alumnat del
CFGS de Caracterització i Maquillatge Professional de l’INS Terrassa ha estat l’encarregat de la confecció del v estuari, les màscares, perruqueria i maquillatge i els alumnes del CFGM de Forneria, pastisseria i confiteria de l’Institut Cavall Bernat elaborarà el servei de càtering pels ballarins.
Amb aquesta estrena, LaFACT reforça el seu paper com a espai de creació i exhibició, i consolida una línia de treball que entén la dansa no només com a espectacle, sinó també com a eina educativa i de connexió amb el públic.
Contribuint a omplir els teatres
La funció d'aquest dissabte a l'equipament cultural de la rambla d'Ègara s’emmarca dins de dues cites destacades. D’una banda, forma part del festival
Dansa Metropolitana, que se celebra del 5 al 22 de març en dotze ciutats de l’àrea metropolitana. De l’altra, coincideix amb la iniciativa “ Cap butaca buida”, la Diada del Teatre promoguda per ADETCA, que espera batre un nou rècord històric d’espectadors en un sol dia, el 21 de març, sota el lema “El teatre t’omple”.
La proposta “Alícia, i la dansa de les mil meravelles” forma part de la
43a Temporada BBVA de Dansa, que s’estendrà fins al 13 de desembre. En aquesta primera part de la primavera, s’oferiran deu espectacles entre els quals destaca una gala d’estrelles de l’American Ballet Theatre (25 i 26 d’abril), el flamenc de la Compañía María Pagés (24 d’abril) i el London City Ballet (10 de maig).