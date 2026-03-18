El Jazz i la paraula se citen a Terrassa

Dins l’ampli i eclèctic programa del 45è Festival Jazz Terrassa, hi ha una cita que destaca per la seva capacitat de sorprendre i connectar amb l’arrel més pura de la creativitat: el Glossajazz. Aquest vespres, a les 20 hores, la ciutat sencera té una cita a la Sala Joaquim Cardellach dels Amics de Les Arts, amb la quarta edició d’aquest experiment artístic que promet, literalment, el que ningú pot preveure.
Enguany, l’espectacle ens proposa un punt de partida gairebé teatral que de ben segur ressonarà en l’imaginari col·lectiu dels terrassencs. Ens situem en un bloc de pisos on viu un prestigiós pianista de jazz. Fins aquí, tot normal. Però aquest 2026, en aquest edifici hi passa “alguna de ben grossa”. Els nervis i l’enrenou s’han apoderat de l’escala. Què ha succeït realment entre els veïns?
La resposta no estarà escrita en cap guió previ, sinó que es resoldrà en directe a través de reflexions, interpel·lacions al públic, molt d’humor i, sobretot, l’art de la glosa. Perquè glossar és l’exercici d’improvisar versos rimats sobre melodies determinades, una joia de la nostra tradició que, en maridar-se amb el jazz, crea un llenguatge nou i vibrant.
Dos mestres de la improvisació
El pes musical de la vetllada recaurà en una figura clau de l’escena egarenca: Xavier Algans. El pianista figuerenc, format al Conservatori del Liceu i al Taller de Músics, és un vell conegut de la Nova Jazz Cava. Amb una trajectòria que inclou 25 anys amb el quintet Afro Blue i més d’una dècada com a pianista de la Big Band Jazz Terrassa, Algans arriba a una xifra rodona i impressionant: la d’avui serà la seva actuació número 211 a Terrassa. Des del seu debut a la ciutat el 1994, la seva complicitat amb el públic local és total, i aquesta quarta participació al Glossajazz n’és la prova definitiva.
Al seu costat, l’encarregat de posar veu i rima al conflicte veïnal serà Joan Font. El glosador, que ja va capitanejar la sessió en la passada edició del festival, torna a demostrar la seva agilitat mental. A diferència de l’any passat, aquesta vegada no comptarà amb Berta Llos, però estarà acompanyat per diversos membres de l’entitat Terrassa Glosa – La Xemeneia, coorganitzadors de l’esdeveniment.
Una experiència irrepetible
El Glossajazz no és només un concert; és un acte de fe en el moment present. En un món cada cop més prefabricat, l’aposta per la improvisació absoluta és un acte de rebel·lia cultural. Qui vulgui descobrir com es resol el caos d’aquest bloc de pisos musical, té una cita ineludible demà als Amics de les Arts. Com diuen els seus impulsors: la creativitat farà que sorgeixi de tot en un espectacle que, per definició, serà únic i irrepetible.