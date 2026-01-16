Torna el ritme de Van Rossum a Terrassa

Quan salta a l’aire l’etiqueta “jazz contemporani” per classificar alguna cosa o a algú, els més proclius a la tradició sonora es posen les mans al cap, amb escarafalls o bé de manera figurada, i pensen en experiències escarpades i inintel·ligibles. Moltes vegades no n’hi ha per a tant, i en el cas del Bernard Van Rossum Quartet, cal despullar-se de qualsevol prevenció que remeti al que és inhòspit. Aquest dissabte ho podreu comprovar si visiteu la Nova Jazz Cava de Terrassa a les 21.30, l’hora de sempre per a l’inici dels concerts d’aquesta temporada en el club del passatge de Tete Montoliu.
Bernard Van Rossum Bernard és saxofonista, compositor i arranjador. Aquest dissabte, 17 de gener, presenta a la Cava el seu projecte de quartet, un viatge que combina expressivitat lírica i un llenguatge creatiu pròxim al jazz contemporani, però amb ritmes ben marcats. Nascut i criat a Espanya, però de pare neerlandès i mare anglesa, Bernard Van Rossum es va formar com a músic entre el nostre país, els Estats Units i els Països Baixos, Van Rossum ha construït una carrera internacional reconeguda. Ha actuat en clubs i festivals destacats arreu del món i ha publicat diversos discos i col·laborat amb artistes de la talla de Carles Benavent, Antonio Serrano i David de Jacoba.
L’any 2019 va publicar el seu àlbum “Trampoline” (ZenneZ Records, 2019) amb la mateixa formació que l’acompanyarà aquesta nit a la Nova Jazz Cava: Xavi Torres al piano, Joan Comaposada al contrabaix i Joan Terol a la bateria. I el Bernard, al saxo tenor i el saxo soprano.
La d’aquest dissabte serà la quarta vegada que el músic nascut a Altea, bateria de molt jove, saxofonista després, pugi a l’escenari de la Nova Jazz Cava. Les dues primeres van ser el 2008. La tercera, el maig del 2019. Segons la seva presentació, la seva música, majoritàriament original, “s’articula al voltant d’un fraseig intens i d’una paleta tímbrica rica que reflecteix influències de diferents tradicions i estils, amb especial atenció al diàleg entre improvisació i melodia”.
La fusió
A banda de les naturals digressions que donen sentit a aquest gènere, les interpretacions del saxofonista i la seva formació gairebé sempre són identificables, sense minva de la creativitat. Van Rossum ha participat en diversos discos i ha col·laborat amb artistes de la talla de Carles Benavent, Karen Lugo, Antonio Serrano i David de Jacoba.
És autor de peces com “Tras la tormenta”, “Luz de luna”, “Bulería cromática”, “Del río a la mar” o “Blues for Antonio” en una línia de fusió amb el flamenco que marca part de la seva carrera.
Actualment, Van Rossum alterna el lideratge del citat quartet jazzístic amb l’activitat al capdavant de la premiada BvR Flamenco Big Band. Aquest és un projecte que ha rebut guardons internacionals i del qual també se n’han destacat els arranjaments i les seves composicions.