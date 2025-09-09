Torna la dansa a Terrassa, torna Vivancos

La Factoria Cultural de Terrassa aixeca el teló de la seva programació de dansa de tardor aquest dissabte, 13 de setembre, a les 20 hores, amb un espectacle que va més enllà del moviment. Josué Vivancos, l’integrant més jove del reconegut grup Los Vivancos, presenta “Elijo Vivir”, una proposta en solitari que reprèn la 42a Temporada BBVA de Dansa.
Més que un recital de ball, l’obra esdevé un relat vital. Vivancos es despulla davant del públic per compartir una història de superació, marcada per la resiliència i el valor de la família. Fill d’una nissaga de quaranta germans i crescut en un ranxo al Canadà, construeix un viatge escènic que travessa les diferents etapes de la seva vida, des de la infància fins als moments més recents de la seva carrera. Cada pas i cada gir narren un capítol, convertint el flamenc en llenguatge de memòria i emoció.
La peça s’alimenta d’una fusió que combina la visceralitat del ball amb la força del cant i la subtilesa de la música clàssica. Les veus operístiques del tenor Facundo Muñoz i de la soprano Isabel Rodríguez García embolcallen l’escena, mentre Antonio Carbonell, Sarai Muñoz i Sonia Pérez Cortés aporten l’arrel flamenca amb el seu cant i compàs: una simbiòsi entre la teràpia íntima i l’explosió artística.
Segell Vivancos
El camí de Vivancos explica la maduresa amb què afronta aquest repte. Nascut a Reus, creix envoltat de música i creativitat. Amb deu anys ja estudiava amb figures del flamenc com Ciro i Manolete, i als tretze girava amb la companyia FlamenKos per Amèrica del Nord. Després de formar-se a l’Institut del Teatre de Barcelona i al Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid. Va consolidar la seva trajectòria en muntatges com “Delirios de Don Quijote”, “Espartaco “ o “Carmen-Flamenco”. En els darrers vint anys ha recorregut més de seixanta països amb Los Vivancos, que ja van portar el seu virtuosisme a l’escenari terrassenc el 2019 amb “Nacidos para bailar”.
Tot dansa fins al 2026
La segona part de la 42a Temporada BBVA de Dansa no s’atura amb Vivancos. Aquesta tardor, Terrassa rebrà la presència de la reconeguda ballarina Lucia Lacarra, així com una Gala Internacional que reunirà figures del Teatre Bolxoi i del Dutch National Ballet, entre altres noms de prestigi. El talent emergent també tindrà espai a l’escenari de LaFACT amb dues peces de la companyia Ballet de Barcelona una de les formacions joves més prometedores del país.
La Factoria de Dansa de LaFACT, per la seva banda, presentarà “Dancing Beethoven”, una nova producció signada per Jamal Callender i Kevin O’Day. En època nadalenca, el públic familiar podrà gaudir d’El Trencanous, un clàssic que manté intacta la seva màgia generació rere generació.
De la mà del 2026, la 43a Temporada BBVA de Dansa s’encetarà el 18 de gener amb “El llac dels cignes”, a càrrec del Ballet Clàssic Internacional.