Tothom vol veure la “Carmen” de Bizet a Terrassa

La tercera entrega d’òpera de propòsit solidari acollida per la Factoria Cultural de Terrassa (LaFACT) a benefici de Som Riures-Dentistes Solidaris ja està marcada per l’èxit de convocatòria tres dies abans de la seva celebració. Com es diria en fórmula expressiva d’antany, s’ha penjat el cartell de “no hi ha bitllets”. El centre cultural de la rambla d’Ègara ha exhaurit les entrades per la representació de “Carmen, una petite histoire d’amour”, l’adaptació de la famosa obra de Georges Bizet que se celebrarà aquest divendres, 16 de gener, en una sola funció, a partir de les 20 hores.
El cicle d’espectacles de caràcter solidari, que compta amb el patrocini del Centre Dental Les Escoles, es va inaugurar el 2024 amb “La Traviata” i va continuar el 2025 amb “Mahila”. Per a l’edició del 2026 s’ha muntat un esdeveniment amb un repartiment format per Anastasia Apreutesii (mezzosoprano) en el paper de Carmen, Laia Camps (soprano) com a Micaela, Joan Martínez Colás (tenor) en el paper de Don José i Joan Garcia Gomà (baríton) com a Escamillo.
L’obra, amb Cristina Salmerón a la direcció d’escena, compta amb la participació de Neit Danza i la Coordinadora d’Entitats Andaluses de Terrassa, el Cor Som Riures, el Cor Barcelona Classic Academy i el Cor Infantil de l’Escola Tecnos. Daniel Garcia estarà al piano i Nuria Zaragoza serà la ballarina solista d’aquesta producció de Barcelona Classic Concert. Els preus de les entrades se situen entre els 10 i els 26 euros.
Gelosia i tragèdia
L’òpera desgrana un relat intens d’amor, passió, gelosia i tragèdia que explora la lluita entre la llibertat individual i les obligacions en el marc de les debilitats humanes.
Ambientada a la Sevilla de principis del segle XIX, l’obra narra la seducció del militar Don José per part de Carmen, una dona carismàtica que viu en total llibertat. La trama segueix el descens de Don José cap a l’infern de la gelosia i la pèrdua de valors en veure’s rebutjat per Carmen en favor del torero Escamillo, en un camí que el porta a destruir el seu propi futur. La durada de la funció és de 70 minuts.