TVE grava un programa educatiu a Terrassa

Fins i tot un dron gravava imatges aèries mentre l’equip de producció disposava un grup de joves a la plaça del Rector Homs, al costat del pont de Sant Pere, per a una altra seqüència. Terrassa serà una de les parades de la pròxima temporada de “Caravana educativa”, un programa de TVE que combina divulgació i entreteniment per acostar el món de l’educació al públic des d’una mirada dinàmica i participativa. Ho fa recorrent el país amb una furgoneta i explicant experiències innovadores de tot Espanya i en el cas de Terrassa ha triat a l’Associació Infanto-juvenil Raquel Cirera, dedicada des de fa gairebé 15 anys a la lluita contra l’assetjament escolar i per la protecció dels menors.
El programa començarà les seves emissions a La2 al setembre, amb l’inici del curs escolar. En edicions anteriors han estat més de 30 les institucions representades. La jornada d’enregistrament a Terrassa es va desenvolupar el passat 4 de juny al matí a l’Antic Poble de Sant Pere, als voltants de la Seu d’Ègara, i després a l’Espai Vela, al parc de Vallparadís, per traslladar-se a la tarda a un gimnàs local. A la plaça del Rector Homs es podia veure la presentadora Ana Polo.
Tallers
Fa un mes, TVE va contactar amb l’entitat terrassenca per oferir-li aquesta participació. “Al principi, no m’ho creia”, assenyala Raquel Cirera, fundadora i presidenta de l’associació. Aquesta va ser l’entitat escollida a Catalunya després de l’estudi de diverses de les seves iniciatives, com els tallers que duu a terme amb antics gossos policia.
L’associació tracta casos d’especial complexitat, però no sols dedica esforços a l’assetjament escolar. També desplega accions en matèria de violència en l’àmbit esportiu. Fa un any, va realitzar a l’Estadi Olímpic una demostració canina amb un grup de jugadors i jugadores de futbol base del Terrassa FC durant la jornada “Un gos no jutja. Ensenya”. Fa poc més de dos anys, l’associació va comptar amb la col·laboració de l’“influencer” terrassenc Hernán García de Soria, que va executar el repte de les 100 dominades a la Plaça Vella.