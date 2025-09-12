Ullastrell balla l'últim pogo del Tropical Riot

A les 12 s’obrirà la piscina. De 12 a 14 hores es podrà degustar la proposta de Rude Girl Club. A les 17 hores s’obrirà la pista poliesportiva, a uns metres, per acollir el programa. Està coberta, no passa res si plou. Hi haurà cervesa artesana. Ja està preparat el Tropical Riot, que arribarà aquest dissabte, 13 de setembre, a la sisena edició. Serà l’última entrega d’aquest festival de punk-rock i ska que cada mes de setembre, durant una jornada, converteix Ullastrell, a tocar de Terrassa, en punt de trobada d’amants d’aquests gèneres. Part dels organitzadors, i bona part dels assistents, són de Terrassa.
“Ja no és sostenible des del punt de vista econòmic. Muntar un festival així ens resulta cada any més car. Quan acabi, ens reunirem per veure què decidim”, explica Marc Escribano, membre del col·lectiu organitzador. Han de decidir si reformulen la proposta, però tenen clar que no poden seguir endavant “amb una incertesa constant”, fent un festival alternatiu i autogestionat “en un poble petit, amb bandes internacionals consolidades i donant suport a l’escena local sense vendre’ns a les multinacionals”. Això ha estat èpic, però també insostenible, i més tenint en compte apostes com la d'enguany, amb una banda de primera línia com The Baboon Show. I amb Josetxu Piperrak.
L’any passat van rebre la visita de 1.000 persones. Per a demà n'esperen, almenys, 600. Només queden entrades a 35 euros. “Serà l’últim cop que brindarem, ballarem i farem l’ultim pogo al Tropical Riot”, conclou el col·lectiu.
Aquest és el cartell de l'últim Tropical Riot, per ordre cronològic d'activitats.
-Obertura de la piscina. 12 hores.
-Obertura del recinte dels concerts, a la pista poliesportiva coberta. 17 hores.
-Actuació de Rude Girl Club, de 12 a 14 hores.
-Inici del festival. 17.30 hores, fins a les 3 hores de diumenge
Les bandes
Kontralde. De 17.30 a 18.10 hores
Kontralde arriba a Ullastrell des d’Arrasate. Aquest quartet basc, nascut a finals de l’any 2021, exhibeix un punk-rock, amb barreja d’Oi!, que ha trepitjat escenaris a bona part del país amb riffs afilats i actitud de barri. El 2023 va treure el seu primer disc: “Erantzunen Bila”, deu temes que, segons els promotors del Tropical Riot, “entren com una bufetada”. Van obtenir la col·laboració d’Arkada Social i Non Servium. El 2024 no van baixar el ritme i van publicar “Beldurrik Ez Den Bihotzetan”. El seu concert al certamen d’Ullastrell està previst a les 17.30 hores.
Dee Cracks. De 18.30 a 19.10 hores
Aquest trio austríac té dues dècades de carrera a les esquenes, 800 concerts i sis discos, entre altres materials. Dee Cracks ha tocat amb grups com NOFX, Bad Religion, Descendents, CJ Ramone, Teenage Bottlerocket, The Queers o Chixdiggit! És una de les poques bandes europees fitxades pel mític segell americà Pirates Press Records, casa de Rancid, Cock Sparrer i Bouncing Souls. Són punk-rock en estat pur, una descàrrega vitamínica amb trets melòdics. A les 18.30 hores.
Encefálika FM. De 19.30 a 20.10 hores
Membres de Kraneo van fundar al 2008 a Rubí aquesta banda referent del punk vallesà. Encefálika FM. La que oferiran al Tropical Riot a partir de les 19.30 hores serà una de les poques actuacions que duran a terme enguany els autors de “Frenético” o “Hola amigos!” i creadors de la “Rouchandroulla”. Un exemple de punk lluitador i tornades encomanadisses, la fórmula perfecta.
Les Testarudes. De 20.35 a 21.25 hores
La banda barcelonina practica ska, rocksteady i reggae en un projecte que va començar amb versions el 2023. Dos anys després, aquest grup de nou dones ha publicat el ser primer disc en català, “La Prèvia”. En dos anys han fet més de 100 concerts. Han compartit escenari amb Dr. Calypso i The Interrupters. A les 20.35.
Josetxu Piperrak & Riber Rock Band. De 21.50 a 23 hores
Parlar de Josetxu Piperrak és al·ludir a una de les bandes mítiques del punk , Piperrak, que des de La Ribera navarresa va deixar empremta en el panorama del gènere al país en els anys 90. Primer amb dues maquetes, després amb dos discos entre 1994 i 1996, els Piperrak van assolir reconeixement en l’àmbit del punk-rock amb biaix de crítica social intrínsec a un estil que el seu líder va reprendre del 2015. Ho va fer amb Riber Rock Band, quintet amb el que segueix mostrant “el seu persistent esperit rebel”, segons destaquen els impulsors del festival d’Ullastrell. A les 21.50 hores.
The Baboon Show. De 23.30 a 0.40 hores
Els organitzadors del festival porten al Vallès Occidental la banda The Baboon Show, un grup fundat a Estocolm, Suècia, a finals de 2003. El conjunt és especialment reconegut pels seus directes, potents, energètics, i ha visitat escenaris de bona part del món, d’Escandinàvia a Cuba, passant per la Xina. The Baboon Show combina el punk de finals dels anys 70 del segle passat amb el rock de garatge i el power-pop. El quartet suec pujarà a l’escenari a les 23.30 hores.
Stroh. De la 1 a les 2 de la matinada de diumenge
El Tropical Riot no va ser una casualitat. Ullastrell té fills underground. Una bona mostra d’això són els Stroh, la banda de skacore nascud el 1994 que tres anys després va definir el seu estil amb l’entrada de saxo i trompeta. Els autors de “Precaución” (1998) i “Basta Ya!” (2000), van rebentar l’escena a mitja Europa, compartint cartell amb La Polla Records, Skatalites, Inadaptats o Barricada. Es van separar el 2004, per refundar-se el 2024. Toquen a la 1.
La festa acabarà amb Pretender Selector & DJ Esteve JR Borinot, de 2 a 3 de la matinada. Últim pogo a Ullastrell.