Concert de Patrícia Garrido a la BCT: "No hi ha miralls intactes després de viure"

Mentre promociona encara el seu primer disc, "Fent camí", la cantautora terrassenca Patrícia Garrido s'endinsa en un nou treball que ja disposa d'un senzill encomanadís, de lirisme sensorial i inspiració literària inequívoca: "Mirall trencat". La creadora egarenca actuarà aquest dissabte al cicle Aperitius Musicals, a les 12 hores, a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT), precisament presentant "Fent camí", un LP de vuit temes publicat l'any passat.
Ella segueix fent via amb "Mirall trencat", el seu nou single, una cançó d’autora que aprofundeix en la fragilitat humana davant de situacions difícils i en el procés de reconstrucció dels qui volen refer la seva vida. Amb vídeo enregistrat al parc de les Nacions Unides, la peça fa ús del mirall i la seva fragilitat "com a metàfora de l’essència d’una persona, quelcom que pot fragmentar-se davant d’escenaris complicats, però que també es pot tornar a forjar amb el foc de la determinació i de la voluntat", segons explica la presentació del treball.
Eladi i Elisa
L’autora ha anomenat als protagonistes de la cançó Eladi i Elisa, en referència a l’obra homònima de Mercè Rodoreda. El títol de la peça i la seva temàtica convidaven a aquesta decisió. La cançó neix d’una reflexió clara de l’artista: "No hi ha miralls intactes després de viure". A través d’una narrativa íntima, el tema recorre "el camí emocional de la fractura" i el patiment que suposa per a la pròpia persona i per a aquells que l’envolten; s'obre, però "una escletxa cap a la reconstrucció". No planteja una superació immediata, sinó una feina honesta i madura que valora el procés de cicatrització. La cantant adverteix que el tema no és una adaptació literària, "sinó una relectura simbòlica contemporània: un diàleg entre literatura i música que converteix una metàfora clàssica en una vivència íntima i actual".
Un mirall va trencar somnis, cor i llibertat. Amb una lletra que relata una història marcada per les sacsejades emocionals, "la peça connecta amb la realitat de moltes vivències personals". El missatge central és aquest: "Només el foc de la vida pot refer un mirall trencat”. La cançó apel·la a la capacitat humana de transformar el dolor "en aprenentatge vital i reconstrucció". Musicalment, la producció acompanya aquest arc emocional: des d’una fragilitat continguda cap a una expansió "més lluminosa i esperançadora". L'autora pren la metàfora del mirall fragmentat com a representació d’una identitat que es transforma després d’una experiència vital profunda.
Després de "Fent camí", el nou tema "no és només un nou llançament, sinó també el punt d’inici d’una nova línia dins el projecte de l’artista", afirma la promoció del single.
Doctora en nutrició, esportista i mare, un dels objectius de Garrido és "compartir una mirada honesta sobre la importància de la salut en totes les esferes d’una persona: la física, la mental i l'emocional". Amb el seu projecte musical vol "musicar processos vitals, que de vegades passen desapercebuts entre el soroll del món, com el pas del temps, la identitat, les relacions i la reconstrucció personal". Després de la publicació del seu primer LP, l’artista fa un pas endavant amb "Mirall trencat", aprofundint en una narrativa més conceptual. El single està disponible en totes les plataformes digitals des del 17 d’abril de 2026 i es publica de la mà del segell Crea Music.
S'hi narra el procés emocional d’un trencament vital: la ruptura interior, la culpa, la sensació de tallar també els altres en trencar-se una mateixa. La primera part transita per la pèrdua i la fragmentació. La segona obre una escletxa de llum cap a la reconstrucció possible.