Un concert amb taques ètniques sense embuts a Terrassa

Ells mateixos es presenten com a intèrprets d’un repertori contemporani “creat o arranjat per a corda i percussió, tacat per la influència ètnica”. Diuen “tacat” sense embuts. Alguns dels temes que toquen i “taquen” igual transporten l’oient a evocacions orientals que semblen disposats per a una versió de rock progressiu. Ells, no obstant això, són el Quintet Montsant, violí, viola, violoncel i percussió, i estan adscrits a la categoria de “música clàssica”, però la seva proposta, “Orient.cat”, sembla transcendir en molts moments aquest segell. El conjunt serà aquest diumenge a l’Auditori Terrassa en un dels concerts més destacat de la temporada municipal i d’arts escèniques.
El recital començarà a les 18 hores i el precedirà una matinal inclosa en el cicle Experimenta: + Enllà de la Funció, que ofereix tallers i iniciatives per conèixer des de dins els processos creatius. En aquest cas, l’activitat està adreçada a l’alumnat de grau professional del Conservatori de Terrassa i consistirà en un taller de música oriental on es treballaran melodies kurdes. Posteriorment, durant el concert, el públic podrà escoltar aquestes peces interpretades pel Quintet Montsant i alumnat de l’Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa, institució que col·labora en l’organització del taller. La formació, titulada “Arrels kurdes”, es farà a porta tancada. Els participants ja fa dies que treballen amb professors del Conservatori.
A les 18 hores arribarà el concert, en el qual “ritmes d’amalgama, harmonies modals i minimalisme” es barrejaran amb flamenc, jazz i el llenguatge rítmic indi Konakol, segons la presentació d’un projecte “creat per destacats músics catalans amb l’objectiu d’abordar el repertori contemporani creat o arranjat per a quartet de corda i percussió”.
Mirada oberta
El Quintet Montsant ofereix “una col·lecció de músiques marcades per la influència ètnica, amb una mirada oberta i integradora”; perquè aquest conjunt defensa que la música “no té etiquetes” i la seva proposta vol apropar el repertori actual al públic “d’una manera accessible i atractiva”.
El concert serà “atípic i desenfadat”, i fusionarà tradició i contemporaneïtat amb naturalitat, “en el més pur estil del segle XXI”. El Quintet Montsant el formen Marta Cardona (violí), Albert Carbonell (violí), Miquel Córdoba (viola), Oriol Aymat (violoncel) i Pere Olivé (percussió).