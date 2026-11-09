Els Strohº tornen a Alemanya per celebrar els 30 anys de la seva formació. S'han tornat a reunir per a l'efemèride i ho commemoren en gran. Es van fundar l’any 1994, es van separar el 2004, es van retrobar el 2024 i el maig passat van actuar al Sant Pere Sona! I van anticipar que planejaven tornar a Alemanya a finals d'aquest any. Aquest dissabte, 14 de novembre, seran a Leipzig. Tornaran a Alemanya el maig del 2027.
El grup format per músics de Terrassa, Viladecavalls i Ullastrell, amb el seu personal skacore, pujarà a l'escenari del festival d'aniversari de la discogràfica SM-Musik, amb qui la banda vallesana ja havia col·laborat durant la seva primera etapa, quan va organitzar diverses gires del grup per la zona de Berlín a principis dels anys 2000. A l'esdeveniment compartiran cartell amb quatre formacions alemanyes i amb La Casa Fantom, arribats des de Noruega.
Després de dissoldre's l'any 2004, Strohº ha tornat a reunir-se puntualment per celebrar els 30 anys del grup, creador d'una marca, pioner de l'estil skacore, una fusió explosiva que combinava (i combina) el ritme festiu de l’ska i el reggae amb la intensitat del hardcore i el punk. Des del seu retorn als escenaris, amb actuacions com les del darrer Tropical Fest, el setembre de l'any passat, o el Sant Pere Sona! d'aquest any, la banda ha recuperat l'activitat en directe.
Més viatges
Com ja havia passat durant la seva anterior etapa, sembla que Strohº tocaran sovint més a Alemanya que a casa nostra. El calendari ja apunta cap a aquesta direcció: al maig del 2027, la banda participarà en dos festivals alemanys, el Rock am Berg, prop de la localitat de Stuttgart, i el Schlossgrabenfest, a la zona de Frankfurt.
Tot i això, també hi haurà ocasions per veure'ls a Terrassa. Serà el 12 de desembre vinent al CSO La Tintorera, en el marc d'una jornada per l'ocupació, on compartiran escenari amb Aklatallots, Söt, Los Liantes, Lladruc i Vaya Bodrio.