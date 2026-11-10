Voleu conèixer racons ocults dels museus?

Podreu veure, a la Casa Alegre de Sagrera, el soterrani amb la caldera, les escales del servei, les antigues cuines, l'ala de les minyones, un dels pisos de lloguer... O, al Museu Tèxtil, com es fan maniquins o què hi ha a espais reservats. Terrassa se sumarà a la iniciativa de la Xarxa de Museus Locals (XML) de la Diputació de Barcelona, consistent a obrir les portes dels equipaments a espais habitualment reservats per als professionals i, per tant, ocults al públic general. La implicació terrassenca en el projecte, que es desenvoluparà els dies 20, 21 i 22 de novembre, es durà a terme amb la Casa Alegre de Sagrera (una part del Museu de Terrassa) i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT).
La iniciativa, que rep el títol "El museu que no es veu", proposa activitats gratuïtes a una trentena d'equipaments museístics de 26 municipis de la província de Barcelona. Les propostes "permetran conèixer com es custodien i documenten les col·leccions, com es conserven i restauren les peces i com s’investiga i s’interpreta el patrimoni", i acostaran al públic els professionals que desenvolupen aquestes funcions, segons la Diputació.
El programa inclou visites guiades a reserves, laboratoris de restauració, arxius i biblioteques; la descoberta de jaciments arqueològics i del treball dels arqueòlegs. A més, algunes propostes incorporen tallers, xerrades, visites o la participació de testimonis. Alguns museus també han programat activitats de descoberta del patrimoni cultural i natural local poc conegut.
Accés a reserves dels museus i espais patrimonials locals
L'organisme provincial subratlla que els visitants, per exemple, podran descobrir reserves com les del Museu Palau Mercader de Cornellà de Llobregat, les del Museu Tèxtil de Terrassa o les del VINSEUM de Vilafranca del Penedès i conèixer jaciments com el Camp de les Lloses de Tona i la Cova de les Toixoneres del Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià. A més, molts museus aprofitaran les jornades per obrir espais patrimonials locals, com és el cas del Museu Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet, que fa un recorregut per l'antic molí i el safareig, o el Museu Municipal de Nàutica del Masnou, que aposta per fer una visita al cementiri local.
Arxius i biblioteques
Altres activitats plantegen descobrir arxius i biblioteques patrimonials, com la visita a l'arxiu i la biblioteca de la Fundació Jacint Verdaguer, o conèixer espais històrics habitualment tancats al públic i objectes que no formen part de les exposicions permanents. La programació també incorpora formats innovadors, com la visita teatralitzada a la reserva del Museu d'Història de Sabadell, on personatges històrics del mateix museu expliquen anècdotes i secrets de les col·leccions.
25 anys de la Xarxa de Museus Locals
La Diputació de Barcelona i els museus de la xarxa provincial impulsen "El museu que no es veu" amb motiu del 25è aniversari de l’inici de funcionament d’aquesta eina de suport supramunicipal per a la gestió, la conservació i la difusió del patrimoni cultural.
Actualment l’XML està integrada per 65 equipaments de 51 municipis, amb la coordinació de l'Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació. Les activitats de la XML estan orientades "a posar en relleu la contribució dels museus locals a la conservació, la recerca i la difusió del patrimoni, i permet conèixer la feina quotidiana que fa possible que les col·leccions es preservin i es comparteixin amb la ciutadania".
Els museus participants
Terrassa: Museu de Terrassa; Museu Tèxtil.
Arenys de Mar: Museu d’Arenys de Mar.
Argentona: Museu del Càntir d’Argentona.
Badalona: Museu de Badalona.
Calella: Museu Municipal de Calella Josep M. Codina i Bagué.
Cardedeu: Museu Arxiu Tomàs Balvey.
Cornellà de Llobregat: Museu Palau Mercader.
Esplugues de Llobregat: Museus d’Esplugues.
Folgueroles: Casa Museu Verdaguer.
Gavà: Museu de Gavà.
Granollers: Museu de Ciències Naturals de Granollers.
Manlleu: Museu del Ter.
Manresa: Museu de l’Aigua i el Tèxtil; Museu de Manresa – Museu del Barroc de Catalunya.
El Masnou: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.
Moià: Museu de Moià.
Montcada i Reixac: Museu de Montcada i Reixac.
Ripollet: CIP Molí d’en Rata.
Roda de Ter: Museu Arqueològic de l’Esquerda.
Sabadell: Museu d’Història de Sabadell.
Sant Cugat del Vallès: Museu de Sant Cugat.
Santa Coloma de Gramenet: Museu Torre Balldovina.
Sitges: Museus de Sitges, amb el Museu del Cau Ferrat.
Tona: Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses.
Viladecans: Museu de Viladecans.
Vilafranca del Penedès: VINSEUM.
Vilanova i la Geltrú: Biblioteca Museu Víctor Balaguer; Museu Romàntic Can Papiol.
L'aportació terrassenca
La visita “Racons amagats a la Casa Alegre de Sagrera” es realitzarà el 22 de novembre, diumenge, d'11 a 13 hores, a l'edifici del carrer de la Font Vella, un recinte que és "molt més del que veiem habitualment". Moltes persones han entrat i visitat la Casa Alegre de Sagrera "però és possible que no sàpiguen que hi ha molts espais que actualment no són visitables", adverteix la Diputació.
L'activitat ofereix el públic la possibilitat d'entrar en alguns d'aquests racons que originàriament tenien altres usos: el soterrani amb la caldera, les escales del servei, les antigues cuines, l'ala de les minyones, un dels pisos de lloguer o una terrassa. "Si teniu curiositat i us agrada conèixer coses noves, no us podeu perdre aquesta visita gratuïta", afegeix. Museu de Terrassa organitza aquesta proposta amb el suport de Réseau Art Nouveau Network i Cultural route of the Council of Europe.
El mateix dia, el 22 de novembre, el Museu Tèxtl organitzarà una visita comentada al taller de restauració tèxtil de l'equipament. El recorregut començarà a les 12 hores i el dirigirà la restauradora del Museu Tèxtil, Elisabet Cerdà. L'objectiu és descobrir al públic els laboratoris on s’intervé sobre les peces tèxtils per garantir-ne la conservació i difusió en condicions òptimes. "Coneixereu com es fa la diagnosi de les necessitats de restauració i com les tècniques i procediments són específics per a cada tipus d’objecte.També sabreu com es treballa en l’elaboració de suports i maniquins a mida de cada projecte expositiu. En definitiva, us fareu una idea de la feina oculta imprescindible per mantenir una col·lecció patrimonial tèxtil i per presentar una exposició amb aquest tipus de peces", avancen els organitzadors de les jornades.
Dos dies abans, el 20 de novembre, a les 11 hores, es durà a terme una proposta de la mà de la conservadora del Museu Tèxtil, Mercè López. Els visitants podran entrar als espais de reserva on romanen les peces que, per diversos motius, no s’exposen al públic en l’actualitat. "Podreu descobrir les col·leccions de teixits, vestits i complements que no són visibles a les sales d’exposició i entendre quines són les principals tasques i mecanismes per a la seva correcta conservació. Es tracta d’espais d’emmagatzematge i treball intern on el públic només accedeix en ocasions molt especials", conclou la Diputació.