Un trio de vibracions i intimisme a Terrassa

El lirisme de llum tènue i baixes pulsacions queda substituït, o millor enllaçat, amb “groove” poderós, com s’alternen melodies de sempre amb composicions pròpies. Darrere d’això se situa el pianista Francesc Capella, un dels noms veterans de l’escena catalana que segueixen en aquesta tempesta de llibertats que és el jazz i que aquest dissabte recalarà a la Nova Jazz Cava de Terrassa en format de trio. El terrassenc Xavier Hinojosa mantindrà el ritme a la bateria i Joan Motera tornarà a demostrar la seva perícia amb el contrabaix. El concert, a l’hora estipulada en aquesta temporada estable de la Cava: les 21.30 hores.
Francesc Capella, nascut a Barcelona i amb formació de piano clàssic, ha liderat nombrosos projectes, ha destacat també com a compositor i arranjador i ha treballat amb molts artistes nacionals i internacionals. Destaca la seva col·laboració amb cantants com Lucrecia, Moncho, Big Mama, Laura Simó, Carme Canela i Maria del Mar Bonet. En el terreny jazzístic es poden recordar les seves contribucions a projectes de Bob Sands, Sean Levitt, Eladio Reinon, Mario i Jordi Rossy i Jordi Sabater. Ha fet d’arranjador per a orquestres, companyies de teatre i dansa, TVE i 3Cat; també per a Tete Montoliu en format de big band i per a La Vella Dixieland. A més del seu pas per festivals espanyols, Capella ha participat a certàmens de jazz de New Orleans, Japó, Hongria, Alemanya, Holanda i Dinamarca.
Francesc Capella, nascut a Barcelona i amb formació de piano clàssic, ha liderat nombrosos projectes, ha destacat també com a compositor i arranjador i ha treballat amb molts artistes nacionals i internacionals
Ara torna al format de piano trio per combinar de nou, amb un segell personal, arrel i originalitat, introspecció i energia. Jazz, en definitiva. En la formació l’acompanyen dos músics de vàlua contrastada, com són el terrassenc Xavi Hinojosa a la bateria i Joan Motera al contrabaix.
Xavi Hinojosa (Terrassa, 1981), fill de baterista, va estudiar de petit piano i solfeig. Amb les clases impartides per Aldo Caviglia va descobrir el jazz i va créixer en ell la passió per la bateria, estudiant-ne després els secrets d’aquest instrument amb Javier Crespo i Jo Krause. Als 16 anys va ingressar a la Big Band del Conservatori Municipal de Terrassa i va estudiar també percussió clàssica. Al 2005, becat per la Generalitat, es va traslladar a Nova York, on va estudiar amb Joe Farnsworth i va participar a les jam sessions de la ciutat. També ha realitzat lliçons magistrals amb Jimmy Cobb i Gregory Hutchinson.
El baterista egarenc ha enregistrat treballs amb multitud d’artistes i ha actuat a festivals nacionals i internacionals de jazz.
Al contrabaix
Joan Motera ha estat integrant de gran quantitat de formacions estables, com Renaissance Jazz Quintet amb Ramon Quadrada, Ismael Dueñas trio, Xavi Lloses i la Quadratura del Cercle o The Django Orchestra.
El ventall de les seves col·laboracions inclou noms com Jorge Rossy, Perico Sambeat, Eladio Reinon, Joan Monnè, Ignasi Terraza, Ronald Baker, Charmin Michelle, Teodross Avery, Michèle Hendricks, Noè Reinhardt o Grant Stewart.