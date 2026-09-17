Una escriptora i la violència contra les dones: "I per què no el deixes?"

La llibreria Synusia ha organitzat per a aquest divendres una trobada amb l’escriptora Meritxell Benedí, autora de la novel·la “La bassa” publicada aquest any per Més Llibres. L’acte, previst a les 11 hores, es desenvoluparà a la mateixa llibreria, al número 136 del carrer de Montserrat, i consistirà a una conversa amb l’autora sobre aquest llibre. És la primera novel·la de Benedí. En l’obra, l’escriptora ha volgut “fer visibles” situacions de violència “que tenim interioritzades i respondre literàriament a la pregunta que a moltes els han fet alguna vegada: ‘I per què no el deixes?’”, segons expliquen els organitzadors.
Meritxell Benedí (Barcelona, 1977) va néixer a la Sagrera i viu a Castellterçol. És historiadora i sempre ha volgut ser escriptora. S’ha dedicat a la política institucional, on ha fet de regidora i de presidenta de l’Institut Català de les Dones. Ara acompanya dones en situació de violència. La bassa narra amb sensibilitat el viatge d’una dona que busca reconèixer-se enmig de l’amor, la rutina i els límits difusos d’allò que anomenem felicitat. "Amb una prosa alhora íntima i incisiva, captura el batec d’un amor que esdevé opac i la lluita d’una dona per entendre què queda d’aquell somni inicial. Una novel·la que atrapa per la seva atmosfera i interpel·la per la seva veritat", exposa la presentació de l'acte.
La trobada d'aquest divendres forma part de la programació de la 4a edició de la Fira del llibre en Català a Terrassa.
La Laboratoria
D'altra banda, la llibreria Synusia presentarà aquest dissabte (11 hores) la Iniciativa Labos Comunicantes, amb la presència de Tatiana Romero, membre de La Laboratoria (La Labo). "Durant la sessió es treballarà amb fragments de diverses entrevistes fetes per La Labo a companyes internacionalistes, transfeministes i organitzadores comunitàries per, a partir d'aquí, llençar preguntes amb les quals aprofundir en els temes plantejats als textos", avança l'organització.
Tatiana Romero Reina (1984) és especialista en Història de les dones, "en relacions de gènere i les dissidències sexegenèriques", agrega. Estudia qüestions d'història contemporànea "amb perspectiva interseccional i decolonial". És cofundadora de Grupo Kollontai, associació per a la divulgació de la Història de les dones "i l'impuls a les metodologies transdisciplinars a la Història". En els darrers anys treballa i produeix discurs des de l'experiència migratòria. "Es dedica a la pedagogia antiracista a través de tallers i formacions transfeministes i antiracistes en institucions públiques i privades. Porta més de 15 anys fent activisme antirracista i transfeminista. Col·labora a Pikara Magazine, Feminopraxis i El Salto. Recentment ha coordinat el llibre "(h)amor8_gordo" editat per Continta Me Tienes, "on s'aborden les vivències de la dissidència corporal i la gordofòbia.
En el node Europa-Sud de l'espai d'investigació feminista La Laboratoria, "experimenten amb trobar-se per teixir i pensar juntes l'actualitat enmig d'una lògica de guerra que obliga a córrer en la foscor. Just enmig de l'horror, cal trobar espais de reflexió i anàlisi més pausats, on pensar juntes per no recórrer a respostes immediatistes". Així va néixer Labos Comunicantes "com un espai per teixir pensaments sobre l'actualitat internacional. Un espai on plantejar, també, l'internacionalisme com a mètode polític per a sostenir totes aquestes lluites que estan connectades".