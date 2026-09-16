L'ESCAC s'uneix amb una multinacional: "Volem contribuir al desenvolupament de nous talents"

L'ESCAC, amb seu a Terrassa, i Fujifilm s'han unit "per impulsar el talent fotogràfic amb una beca per cursar el Màster en Creació Fotogràfica i Nous Formats Audiovisuals". La beca cobrirà el 100% de la matrícula del màster de l'ESCAC i es presentarà aquest divendres, 18 de setembre, a la Fujifilm House of Photography de Barcelona
L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i l'empresa afirmen que volen donar suport a una nova generació de creadors amb la creació de la ESCAC×FUJIFILM, destinada a finançar íntegrament la matrícula del Màster en Creació Fotogràfica i Nous Formats Audiovisuals de l'ESCAC.
La presentació oficial de la beca tindrà lloc aquest divendres, a les 18 hores, a Barcelona, on se celebrarà el col·loqui "Quin és el sentit de dedicar-se a la fotografia en l'era de la IA?". La trobada reunirà dos reconeguts professionals de la imatge i professors del màster: Laia Abril, Premi Nacional de Fotografia 2023, i Iván Hugo, fotògraf, cineasta i Global Visual Director. El col·loqui estarà moderat per Tanit Plana, artista, fotògrafa i directora del Màster en Creació Fotogràfica i Nous Formats Audiovisuals de ESCAC.
Anys de col·laboració
La beca neix d'una col·laboració d'anys entre totes dues institucions, "unides per la voluntat compartida de contribuir al desenvolupament de nous talents i enfortir el vincle entre formació, innovació i pràctica professional", diuen en un comunicat. L'ESCAC va ser fundada l'any 1994 i està adscrita a la Universitat de Barcelona. Ha format a més de 8.000 professionals que actualment desenvolupen la seva activitat en la indústria global del cinema, la televisió i les plataformes digitals.
Reconeguda per The Hollywood Reporter com una de les 15 millors escoles de cinema del món, ofereix un Grau Oficial en Cinematografia, quatre màsters oficials, diversos programes de màster i postgrau i una escola d'estiu dirigida a estudiants preuniversitaris. Acaba de guanyar un premi de talent emergent a Hollywood. Fujifilm és una corporació multinacional japonesa fundada l'any 1934 i especialitzada en productes òptics i fotogràfics i amb presència global en àmbits com la tecnologia mèdica, la biotecnologia i la química.
A Barcelona, la companyia compta amb la Fujifilm House of Photography, un espai dedicat als amants de la fotografia i concebut com a punt de trobada per a descobrir, experimentar i aprendre.
“És la primera vegada que llancem la Beca ESCAC × FUJIFILM amb el propòsit d'ajudar els talents emergents a desenvolupar la seva creativitat en els camps de la fotografia i l'audiovisual. Gràcies a ESCAC per fer-ho possible”, afirma Joan Girons, Professional Imaging Manager a Fujifilm España.