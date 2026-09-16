Rubèn Intente presenta novel·la: "És un drama amable"

L’Elies compta passes, observa detalls invisibles i camina sempre una mica al marge del món. Quan arriba a una llar tutelada al Berguedà, res no és fàcil: ni treballar en una fàbrica, ni relacionar-se amb els altres, ni entendre les regles no escrites de la vida adulta. Però entre rutines, excursions i vincles inesperats, comencen a brotar espais de confiança i de llibertat. Aquesta és la sinopsi de la novel·la “Els brots bords”. L’autor, el terrassenc Rubèn Intente, presentarà el llibre aquest dijous, 17 de setembre, a partir de les 19 hores, al Vapor de Prodis.
“Els brots bords”, obra guanyadora del Premi Ciutat d’Alcoi de Novel·la Isabel-Clara Simó, ha estat publicada per l’editorial Bromera en la seva col·lecció de narrativa per a adults L’Eclèctica, que la qualifica de “novel·la commovedora i precisa”. Intente ha teixit una narració “sobre la diferència, el dret a una vida pròpia i la força silenciosa dels qui aprenen a fer arrels en terreny inhòspit”. El propi autor considera el volum “un drama amable”, amb obstacles durs explicats amb calidesa. El llibre, molt centrat en relacions, vincles i conflictes emocionals, té tres parts amb tres personatges principals
“Els brots bords” és el quart llibre que publica Intente després de “Mapa mut” (2010), “Uniformement desordenat” (2012) i “El color dels coloms” (2022).