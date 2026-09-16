Lixsania Fernández tanca el cicle Sons del Temps de Terrassa

Lixsania Fernández, intèrpret de viola da gamba, tancarà aquest dijous, 17 de setembre, el cicle Sons del Temps amb l’espectacle “Al alba venid”. El concert, el cinquè del programa, tindrà lloc al saló de plens de l’Antic Ajuntament, ara Casa de l’Esport, al raval de Montserrat, a partir de les 20.30 hores. El cicle, que ha arribat enguany a la 18a edició, ofereix recitals que vinculen música, història i patrimoni de Terrassa. Va començar el 26 d’agost. Aquest dijous, Lixsania Fernández proposarà un recorregut que connecta el Renaixement ibèric amb el Barroc europeu.
El recital posa en diàleg cançons, recercades i danses "amb una mirada expressiva i contemporània", segons l'organització. El repertori ofereix una immersió en la riquesa i diversitat del repertori històric, "destacant la capacitat evocadora i íntima de l’instrument".
Lixsania Fernández és una de les intèrprets més destacades de la seva generació en l’àmbit de la música antiga. Nascuda a Cuba, es va formar entre l’Havana, Bilbao i Sevilla, on va obtenir Matrícula d’Honor en viola da gamba. Ha perfeccionat els seus estudis amb grans referents internacionals i ha desenvolupat una sòlida trajectòria com a solista i membre de prestigiats ensembles europeus.
Ella mateixa va ser la fundadora de l’ensemble Recondita Armonia. Fernández impulsa la recuperació i difusió del patrimoni musical històric, amb especial atenció al repertori hispànic. Ha actuat en importants escenaris i festivals internacionals, i ha enregistrat per segells de referència amb una excel·lent crítica. Compagina la seva activitat concertística amb la docència en diversos centres especialitzats, contribuint a la formació de noves generacions de músics. La seva proposta a Terrassa es presenta en col·laboració amb el Festival Contratemps.
Programa
El cicle Sons del Temps es va iniciar el 26 d'agost amb "Amor, no te llame amor", d'Opera Omnia, i va prosseguir amb "Emili Vendrell: la veu del poble" el 4 de setembre i el concert "Misterya celestis soni", dos dies després. El 10 de setembre es va celebrar "El primer Rèquiem de Montserrat".