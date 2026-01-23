Una nit calenta de Nova Orleans a Terrassa

A ballar mentre es viatja als orígens, allà per Nova Orleans. La Voodoo Jazz Band tornarà aquest dissabte a la Nova Jazz Cava de Terrassa amb una proposta festiva de jazz pristí i del swing de la primera meitat del segle XX. La banda, un referent en aquest vessant festiu, està integrada per músics rellevants de l’escena del jazz tradicional a Catalunya.\r\n\r\nEl projecte va néixer a Barcelona l’any 2018 amb un espai estètic inspirat en les tradicions de Nova Orleans, arrelades a la cultura afroamericana del sud dels Estats Units. El grup el formen Ugnė Danielė Reikalaitė, a la veu i la guitarra; Naná Rovira al clarinet; Òscar Font al trombó; Henrique Mendonça a la tuba, i el terrassenc Oriol Gonzàlez a la bateria.\r\n\r\nEn el concert d’aquest 24 de gener (21.30 hores), la Voodoo Jazz Band presenta arranjaments propis pensats especialment per al ball, amb un repertori que recorre estils com el New Orleans Jazz, el dixieland, el swing, el manouche i pinzellades de blues, un còctel que inclou reinterpretacions de clàssics de compositors com Duke Ellington o Sidney Bechet. El conjunt va enregistrar un directe a Barcelona i el 2025 va editar un EP.\r\n