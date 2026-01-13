Voleu saber com beneficien Bach i Coldplay al cervell?

Com percep l’harmonia i el ritme i com processa el cervell el contrapunt majestuós d’una peça de Bach o, sense necessitat de viatjar al barroc, el “Viva la vida” de Coldplay? Com respon? Què és la música des del punt de vista físic? Quins són els seus beneficis cognitius i educatius, tant en l’àmbit personal com col·lectiu? Aquestes són algunes de les preguntes que intentarà respondre Marc Serra en una conferència-concert organitzada per la Casa de la Música de Terrassa i que tindrà lloc a la seu de l’entitat, al número 76 del carrer de la Mare de Déu dels Àngels, el proper 4 de febrer, a les 18.30 hores.
“Entre notes i neurones: el poder transformador de la música” és el títol la ponència. Marc Serra i Riera és músic i especialista en neurociència de la música. L’acte s’ha muntat en format de conferència-concert per tal que el públic descobreixi com el cervell reacciona mentre escolta, per exemple, Chopin o “Your song” d’Elton John.
La ponència unirà divulgació científica i música en directe per respondre a preguntes sobre el funcionament de la música des del punt de vista físic, perceptiu i cerebral. Marc Serra explorarà qüestions com la relació entre música i emocions, la musicoteràpia i l’educació musical, “tot a través d’un llenguatge planer i accessible”, segons indica la Casa de la Música.
En directe
El taller combinarà interpretacions de piano en directe (repertori clàssic i pop-rock), una presentació audiovisual dinàmica i la participació interactiva del públic mitjançant dispositius mòbils i codis QR, “creant una experiència immersiva i participativa”. S’hi alternaran explicacions científiques en un llenguatge proper amb moments d’interpretació pianística, “mostrant com cada melodia pot activar mecanismes cerebrals, despertar records i generar emocions”.
L’objectiu és apropar la ciència de la música al públic “i oferir una nova mirada sobre com la música ens afecta, ens emociona i ens connecta”. L’entrada a la conferència és gratuïta, però cal inscripció prèvia.