A Terrassa es proposa un joc indecent

Un potent elenc, que inclou Mariona Ribas, dona forma escènica a la comèdia “Un joc indecent”, que serà representada aquest dissabte vinent a la Sala Crespi de Terrassa. Sota la direcció del terrassenc Óscar Contreras, l’obra analiza “fins on som capaços d’arribar per aconseguir el que desitgem”.
La representació, de 80 minuts de durada, començarà a les 20.30 hores. Amb Mariona Ribas, Sergi Cervera, Óscar Jarque i Elia Corral, “Un joc indecent” narra el que succeeix a partir del moment en què una parella a punt de casar-se accepta la invitació a sopar dels seus caps. “No s’imaginen que acabaran sent el plat principal del menú”, indica la sinopsi de l’obra. La parella “només” haurà de decidir si estan disposats a arriscar-ho tot per iniciar una nova vida.
“Què posaries en joc per aconseguir allò que mai has tingut? Què arriscaries per canviar la teva vida”, es pregunten els impulsors del projecte d’una comèdia “atrevida i divertida”, produïda per Productora 23. La idea original és del mateix director, Óscar Contreras, que ja va presentar a la Sala Crespi una altra comèdia, “Showgirls”, el passat 11 d’octubre.