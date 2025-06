Xerrada a Terrassa: com pots promocionar millor la teva música?

Com es posiciona un intèrpret o una banda en la indústria musical? Quines passes són les òptimes per difondre el producte concret i connectar amb els mitjans? S’ha de seguir la mateixa estratègia en un gènere que en un altre? Com canvia l’operació en cada plataforma? Aquestes són algunes de les preguntes que intentarà respondre aquest dimecres Eneida Fever en una xerrada sobre comunicació organitzada per Casa de la Música de Terrassa i que es durà a terme al local d’aquesta entitat, al carrer de la Mare de Déu dels Àngels 76. La sessió, que començarà a les 18.30 hores, és gratuïta.

”La comunicació és una eina clau per a qualsevol artista o banda que vulgui fer créixer el seu projecte musical”, subratllen els organitzadors de la sessió, que serà "una oportunitat única per conèixer de primera mà com funciona la promoció musical i quins passos poden seguir els artistes emergents per donar visibilitat als seus projectes".

Consolidar la presència

La proposta permetrà als assistents conèixer com una estratègia de comunicació ben definida pot ajudar els artistes "a créixer i consolidar la seva presència al sector". Eneida Fever informarà sobre estratègies pràctiques per gestionar la comunicació amb mitjans, xarxes socials i altres plataformes de difusió. Un dels aspectes principals és "entendre què funciona i com es pot adaptar a diferents projectes musicals". La xerrada dissertarà també sobre la gestió de la pròpia comunicació i sobre la col·laboració efectiva amb professionals del sector.

Eneida Fever és la fundadora de Fever! Productions, una important agència de comunicació musical que ha treballat amb nombrosos artistes, festivals i cicles de concerts tant nacionals com internacionals.