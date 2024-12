A ritme de vals amb l’OSV

[Albert Ferrer Flamarich]

Des dels seus orígens, l’any 1988, el tradicional festival de valsos i polques s’ha convertit en un esdeveniment idiosincràtic dins la temporada de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). Aquesta proposta, amb una tradició consolidada, és molt més que un concert: és una festa musical que combina entreteniment i cultura, tot oferint un viatge artístic a través de composicions emblemàtiques que tenen el moviment com a eix comú i el ritme com a element diferencial. Amarada de la concepció de bellesa que defensava Hanna Arendt, aquesta cita anual celebra l’art en la seva essència més sublim, explorant gèneres de “música lleugera” que abasten des del vals fins a altres danses de gran tradició europea.

El programa d’enguany, estrenat el passat 21 de desembre al Palau de la Música Catalana, s’està representant en una gira que portarà l’OSV per diverses localitats catalanes. Entre aquestes, com és habitual, destaca la parada a la Factoria Cultural de Terrassa el dia de Sant Esteve (21 hores), on l’orquestra oferirà el seu concert davant un públic fidel i entusiasta.

El repertori proposa un còctel europeu de gran riquesa i varietat. Naturalment, no poden faltar les peces dels Strauss, especialment les del més famós dels germans, Johann Strauss fill, amb obres tan icòniques com “Roses del sud” o “El bell Danubi blau”. També s’inclouen polques del germà mitjà, Josef Strauss, ampliant així el ventall sonor amb una selecció que reflecteix l’esplendor de la tradició musical vienesa. A més, el programa abraça altres compositors contemporanis, oferint una perspectiva rica i diversa sobre aquest estil musical. Un bon exemple és l’obertura de “La gazza ladra” de Rossini, una obra efervescent que obrirà el concert i que també juga amb el ritme característic del vals. En aquesta línia, destaca també l’aportació del compositor francès d’origen alemany Emile Waldteufel, amb el seu cèlebre “Estudiantina”, un vals que incorpora elements de la jota tradicional.

El programa no es limita al repertori vienès o europeu central, sinó que s’obre a gèneres com la sarsuela, un gènere d’arrel hispànica que també té el seu espai en aquesta celebració. Així, s’interpretaran el preludi d'”El tambor de granaderos de Ruperto Chapí” i la romança “Me llaman la primorosa” de la sarsuela El barbero de Sevilla, composta pel tàndem Giménez – Nieto. A més, la soprano tarragonina Marta Mathéu cantarà una altra joia del repertori català: la cançó “Romança de Santa Llúcia” d’Eduard Toldrà.

Com és habitual, el concert comptarà amb la direcció del seu titular de la formació vallesana, Xavier Puig. Puig, amb el seu estil proper, comunicatiu i sa esperit crític, repassarà cada composició en relació al calendari arrodonint l’esperit festiu i proper de la cita musical. El programa s’interpretarà sense descans i enguany també tindrà una dimensió commemorativa. Entre les efemèrides que s’hi recordaran destaca el 150è aniversari del naixement i el centenari de la mort de Juli Garreta (1875-1925), un dels compositors catalans més rellevants de la història. Del seu repertori, s’interpretarà la sardana Juny, orquestra per Enric Casals. Igualment, es recordarà el bicentenari de l’estrena de la “Novena Simfonia” de Beethoven, amb el vals “Seid Umschlungen, Millionen!”, compost per Johann Strauss fill.

A ritme de vals amb l’OSV