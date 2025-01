La gala de Nadal de Tub d’Assaig es fa major d’edat

La gala Circ de l’Any, que organitza Tub d’Assaig 7’70 per Nadal, arriba ja a la seva 18a edició.

Enguany ho fa una mica més separat del dia de Reis que en altres ocasions: serà aquest diumenge, 12 de gener, a LaFACT Cultural. I en un horari diferent: passen de la tarda a una sessió matinal, a les 12 hores.

“Potser la novetat d’enguany és que l’espectacle estarà presentat per alumnes de ‘clown’ del taller que Jordi Torrens imparteix a Tub d’Assaig”, explica Enric Petit, director artístic de la gala. “En comptes d’un presentador professional, enguany seran 8 o 9 alumnes els que faran tant la presentació com els números entre artistes”, afegeix Petit.

I qui són, aquests artistes? Arrencarà Cèsar Pons, de Barcelona, amb el seu “show” de malabars. La segona artista és Marine de Grandmaison, qui portarà el públic a l’infinit amb el seu número de roda cyr, una disciplina que combina el risc i la poètica narrativa.

En tercer lloc, trobem David Candelich, especialista en rola bola. També actuarà la Cia Legrand Maelle, una companyia que porta bola d’equilibris (i de grans dimensions) juntament amb perxa xinesa.

Finalment, actuarà la companyia De tal palo, amb un espectacle de bàscula i portés acrobàtics. “Són una companyia que fa assaig a Tub d’Assaig des de fa any i mig, a la nostra residència, amb gent de Barcelona, la Floresta…”, explica Petit. Un grup emergent, nominat en els darrers Premis Zirkòlika i que estan cridats a ser part de les noves generacions de Tub d’Assaig.

Aquesta gala serà la 18a. Una majoria d’edat que arriba, també, en un moment de consolidació de l’entitat. Com ara en la línia d’acollir residències artístiques. “L’any passat hi han passat més de 40 companyies fent estada, algunes d’elles internacionals”, avança Enric Petit. “De fet, aquest suport a la creació és la base del projecte”, defensa el director artístic de la gala.

Les residències tenen lloc al Condicionament Terrassenc (a l’avinguda del Vint-i-dos de Juliol), un equipament de l’Ajuntament cedit a diverses entitats, com Tub d’Assaig, en una part. L’altra part és per les colles de cultura popular, que encara esperen la rehabilitació definitiva dels espais.

La Gradeta

L’altra gran línia és La Gradeta, al local de Tub d’Assaig al carrer Sant Leopold. Estrenat ara fa uns dos anys i mig, funciona molt bé pel que fa als espectacles familiars. Tanmateix, no és tan regular a l’hora d’atraure públic als espectacles adults, vessant en el que Tub d’Assaig hi vol posar èmfasi.La Gradeta ha acollit aquests dies, precisament, els espectacles infantils nadalencs.

Un cop avanci l’any, també arribarà l’actuació circense per Fira Modernista (el cap de setmana del 9, 10 i 11 de maig), així com l’actuació a la Plaça Vella el dimarts de Festa Major.

A més barris

Tanmateix, un dels reptes que s’estableixen (a mitjà termini) és intentar descentralitzar alguns actes del Festival de Circ, que es concentren en una sola setmana de setembre al barri de la Maurina.

“Es podrien fer extensions, al llarg de l’estiu, a altres barris de Terrassa, amb actuacions descentralitzades”, sosté Petit, tot matisant que és un projecte que per ara tan sols és un desig.

La gala de Nadal de Tub d’Assaig es fa major d’edat