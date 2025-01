Un jove de Terrassa guanya un concurs de TV3

La seva autenticitat i la gran connexió que va ser capaç de generar amb l’audiència van ser les claus de la victòria de l’egarenc Hugo Pérez en la segona temporada del programa “InfluenX3r”, que emeten SX3 (l’antic Super3) i la plataforma 3Cat. Es tracta d’un “talent show” innovador i emocionant que promou el consum responsable i segur de continguts digitals, així com els bons hàbits en l’ús de les pantalles.

Després de tenir una participació destacada en els 12 episodis del programa, Hugo Pérez s’ha acabat imposant el dia de Reis a la nit a la gran final, obtenint el 60% del suport de l’audiència. Ha vist reconeguda la seva capacitat com a creador de continguts, així com el seu compromís amb els valors que promou el programa de la televisió pública catalana, com la responsabilitat digital i la sensibilització envers temes importants en l’àmbit social.

Exhibint “terrassenquisme”

Des del primer episodi, Pérez va explicitar el seu “terrassenquisme”. La comunicació i les xarxes socials han estat sempre les seves grans passions. En iniciar els seus estudis de Periodisme, l’Hugo va començar la seva carrera com a creador de continguts. Després del seu pas per la plataforma i el canal infantil, es consolida com una de les figures emergents més destacades de l’escena digital catalana.

La segona temporada d’“InfluenX3r” ha estat enfocada a la divulgació digital. Presentat per Carla Laubalo, el concurs ha reunit 15 concursants que han posat a prova la seva creativitat i capacitat d’adaptació. Han afrontat desafiaments com tutorials, ressenyes culturals i debats sobre temes com el medi ambient i la intel·ligència artificial, tot des d’una dimensió educativa i divulgativa.

“Influencer” i comunicador a les xarxes

El jove terrassenc Hugo Pérez (@hugohipo a Instagram i @hugohipo i @hugosinglot a TikTok) té 20 anys. Des de petit va demostrar una inclinació natural cap al món de la comunicació. Va començar fent teatre musical a l’escola Liceo Egara i després a l’institut Torre del Palau, on va cursar batxillerat escènic. Va estudiar Periodisme a l’Autònoma i va començar a explorar el món de les xarxes socials. Ha treballat en reconegudes empreses, com el WiZink Center, discogràfiques i festivals de música. Col·labora en programes com Habitació 910, de Betevé.