Que no sempre quedi al costat de casa dels veïns del Centre. Aquesta és -en part- la filosofia del 28è cicle Jazz a prop, programació del qual s’ha presentat en roda de premsa aquest matí.

A parer del regidor de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, l’objectiu del cile és “contribuir a incrementar la cultura jazzística a la nostra ciutat i fer-ho de forma amena i accessible per a tots els públics”. D’aquí que els escenaris triats pels sis espectacles siguin barris com Can Parellada, Sant Pere Nord, Ca n’Anglada, La Maurina, Can Palet i Sant Pere.

La presidenta de l’Associació de Músics de Jazz de Terrassa MuJazzT, Gemma Plans; i del vicepresident de MuJazzT, Xavi Hinojosa; hhan detallat l’oferta de concerts i de diferents estils de jazz. Tots ells són gratuïts.

JOAN MAR SAUQUÉ TRIO

Centre Cívic Alcalde Morera

25.01.25 / Dissabte, 19 hores

SANTIAGO ACEVEDO LATIN ENSEMBLE

Centre Cívic President Macià

01.02.25 / Dissabte, 20 hores

FRAN SUÁREZ TRIO FEAT. ANA FINGER

Centre cívic Montserrat Roig

08.02.25 / Dissabte, 20 hores

TAKEHUCHI QUARTET

Casal Cívic de Sant Pere

15.02.25 / Dissabte, 20 hores

FUSIONIZER

Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany

21.02.25 / Divendres, 20 hores

MARTÍ VENTURA QUARTET

Casal de Can Parellada

22.02.25 / Dissabte, 20 hores

Els barris perifèrics també volen jazz en directe