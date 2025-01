La musica clàssica obre el Fem Sala a Amics de les Arts

Amics de les Arts viu avui una doble estrena. Per una banda, comença el cicle Fem Sala de 2025. Per l’altra, ho fa de la mà d’un concert de música clàssica, que és la principal novetat d’aquest any.

Es tracta d’un subcicle dins del Fem Sala, sota el qual s’han programat quatre concerts de clàssica a celebrar-se en divendres.

El duet Gelós-Apellániz protagonitza l’obertura d’avui, amb el concert “La sal de la terra”. El recital, a flauta i piano, comença a les 20.15 hores i les entrades tenen un preu de 9 euros. Es poden adquirir al mateix “hall” de l’entitat Amics de les Arts (per l’accés del carrer del Teatre).

Vicent Gelós (a la flauta) i Carlos Apellániz (al piano) protagonitzen una peça de petit format, que és la particularitat comuna dels nou espectacles que conformen la programació del Fem Sala d’enguany.

Repertori d’avui

En el repertori d’avui es podrà escoltar “Sonata en Fa mayor op.17”, de L.V. Beethoven (1770-1827); “Sonatina”, de H. Dutilleux (1916-2013); “Capriccio brillante”, d’S. Brotons (1959); “Sonata para flauta y piano”, d’M. Garson (1945); “Viento Negro”, d’M. Carro (1978), “Sal of the Earth”, d’A. Scott (1966) i “Morceaux de concours”, de G. Fauré (1845-1924).

Vicent Gelós

Pel que fa a Vicent Gelós, la seva formació artística s’inicia amb Jaime Martín i posteriorment a Holanda amb Harrie Starreveld (Conservatori Superior d’Amsterdam). Més tard obtindrà el títol superior al Conservatori Superior de Música de València mentre perfecciona els seus estudis amb R. Dick, J.C. Gerard, Maxence Larrieu, Vicens Prats, W. Hazelzet i Michael Cox, entre d’altres.

Paral·lelament a la seva formació clàssica, va estudiar combo i improvisació amb Jorge Pardo i Joan Soler. Habitualment comparteix escenari amb els músics Manuel Hamerlinck, Perico Sambeat, Matt Baker, Albert Sanz entre d’altres diferents projectes de jazz i música improvisada, enregistrant en directe i per a TV, al Palau de la Música de València “Obrigat II (Muito Obrigado)” (2019).

Carlos Apellaniz

La seva trajectòria és avalada per més de vint premis internacionals, destacant el Premi Especial en el Concurs Internacional de piano de Santander, Primer Premi en el Concurs Internacional Flame (París), Premi Claude Kahn (París) i Premi Saint Nom La Breteche (París).

Ha impartit classes a Musikene (País Basc), Conservatori Superior de Música d’Aragó i en nombrosos festivals d’estiu. Actualment, compagina la seva tasca pedagògica al Conservatori de Música de València amb les seves actuacions en públic tant de música de cambra com de pianista solista.

Al febrer i març

A més a més, el 28 de febrer serà el torn del duet Sfera Dúo, amb Paulina Dumanaite (al piano) i Christian Torres (violí).

Mentre que el 14 de març hi haurà un duet format per Rodrigo Alvarado (guitarra) i Meritxell Cusidó (flauta travessera). Alvarador és natural de Mèxic, mentre que Cusidó és terrassenca.

Finalment, el dissabte 22 de març també hi haurà el quartet de corda Quartet Adhara, amb el seu projecte “La musa que és la natura”, format per quatre noies, actualment totes elles estudiants del Conservatori Superior de Música del Liceu.

La musica clàssica obre el Fem Sala a Amics de les Arts