“La gent del cinema no podem ser equidistants”

L’òpera prima de l’egarenca Anna Cornudella ‘The Human Hibernation’ s’ha emportat, aquest dissabte, el Premi Feroz Arrebato de no ficció. Cornudella va agrair la distinció a “totes les criatures que surten en aquesta pel·lícula, humanes i no humanes, per habitar el món d’una altra forma”. I va recordar que vivim en un món “que fa molta por darrerament” pel conflicte a Palestina i els discursos d’odi, racisme i homofòbia. A més, l’egarenca va voler destacar que “la cultura és una eina de lluita i resistència”. Conversem amb ella passats un parell de dies.

Després de triomfar a la Berlinale, guanyes un Feroz. Ja deus estar acostumada als premis! No et creguis! No m’ho crec, ho estic paint encara, aquest premi Feroz.

En la gala dels Feroz també li ha anat molt bé a altres pel·lícules catalanes i parcialment en català, com Casa en flames, El 47” i “Salve Maria”. Una generació demana pas? Em va alegrar molt. De cineastes i artistes catalans, en tenim boníssims! De fet, el cinema català va enlairar-se ja fa temps. Tenim professionals molt bons, que necessiten una aposta econòmica. Perquè quan s’ho aposta, les coses surten bé. A més diners, millor funciona.

Ha passat quasi un any des que vam començar a sentir a parlar de “The human Hibernation”. Ha canviat, en aquest temps, la tesi de la pel·lícula sobre l’emergència climàtica en el planeta Terra? Cada dia em desperto i m’espanto més. El món cada cop em sembla menys conscient, del rumb que està prenent. Especialment els polítics. Ens estem carregant el món, portant-lo a una direcció de violència. Ple de discursos d’odi.

Precisament és el que vas denunciar a la gala dels premis Feroz, mentre recollies l’estatueta… És que és molt notori! Tant Donald Trump als Estats Units, com els grans magnats de les Big-Tech a nivell global, estan propiciant discursos d’odi i donant peu a que s’expandeixen.

La gent del cinema sou molt compromesa. Quan fas un discurs… Sents una auto-pressió per fer-ho, o ho vius una mica com un llastre que la gent de la cultura us hàgiu de posicionar sempre a nivell social? Per mi, allò que és un llastre és que el món estigui tan malament. Estar a la cultura requereix de responsabilitat. De fet, històricament, la cultura s’ha d’utilitzar per lluitar i combatre. I l’interès, també l’han fet servir en contra nostra. Així que en aquest món a la deriva, amb la ultradreta a l’alça, amb la negació del canvi climàtic… Ja no és que sigui un llastre, sinó que a la mínima que pugui, faré servir la meva veu com a altaveu. No podem ser equidistants i mirar cap a una altra banda, perquè no posicionar-se també és una forma de posicionar-se, en si mateix. Per això, crec que els premis Gaudí van der tan reivindicatius, aquest any.

Tornat a la teva pel·lícula: L’estrena als cinemes comercials va ser fa dues setmanes. Quina rebuda ha tingut? Està sent molt bonic. M’agrada molt anar a una sala de cinema i fer una presentació o col·loqui amb els assistents, perquè així puc escoltar les reaccions del públic. “The human hibernation” llança moltes preguntes, però no les respon pas. Intenta que cadascú es faci les seves respostes. Així que és molt màgic, aquestes projeccions amb xerrada, ja que veus com cadascú rep i acull la proposta; i d’ella en treu el que necessita.

Quin perfil de gent creus que t’ha vingut a veure? Ha estat un públic molt diferent. El de Barcelona i Madrid potser té un perfil, però també s’ha passat a cinemes de Lleida, Girona, Terrassa…

A Terrassa, la podrem tornar a veure en pantalla gran? Doncs aquesta dissabte es farà un passi de la pel·lícula a les 21.45 hores, al Cinema Catalunya, tot i que soc de viatge fora de Terrassa i no podré presentar-la. Però estem mirant de fer un col·loqui un altre dia.

Tindrà recorregut en alguna plataforma d’“streaming”? A Filmin es veurà aviat, quan la treguin de les sales de cinema. Però està aguantant a Barcelona i amb el premi Feroz de dissabte és possible que aguanti més.

El procés d’una “peli” pot durar anys. Suposo que ja tens els projectes damunt la taula… Tinc una altra pel·lícula bastant desenvolupada, molt pensada al cap. Però està aturat, perquè ara em volia concentrar en acompanyar l’estrena de “The human hibernation”, a gaudir-la.

Pots avançar alguna cosa, sense que sigui espòiler? Té quelcom a veure amb “The human hibernation”, ja que també planteja un futur especulatiu. Anirà en la mateixa línia, certament.

“La gent del cinema no podem ser equidistants”