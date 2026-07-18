Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 19 de juliol del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de juliol de 2026 a les 18:56

Aquestes són les cerimònies de diumenge 19 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Salomé Pablos Martínez, 93 anys

Data de la defunció: 17 de juliol
Cerimònia: 18 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Ascensión Lage Martínez, 74 anys

Data de la defunció: 17 de juliol
Cerimònia: 18 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Moreno Cozar, 83 anys

Data de la defunció: 17 de juliol
Cerimònia: 18 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Encarna Prieto Esteban, 81 anys

Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 18 de juliol, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

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