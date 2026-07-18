Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 19 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de diumenge 19 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nSalomé Pablos Martínez, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de juliol\r\nCerimònia: 18 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAscensión Lage Martínez, 74 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de juliol\r\nCerimònia: 18 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJuan Moreno Cozar, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de juliol\r\nCerimònia: 18 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEncarna Prieto Esteban, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 de juliol\r\nCerimònia: 18 de juliol, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n