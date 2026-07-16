Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 17 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de divendres 17 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAntonia Pérez Onieva, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 de juliol\r\nCerimònia: 17 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAnna Sánchez Sánchez, 68 anys \r\n\r\nData de la defunció: 16 de juliol\r\nCerimònia: 17 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nFrancisco Pascual Fernández, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 de juliol\r\nCerimònia: 17 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n