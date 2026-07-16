Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 17 de juliol del 2026

Defuncions

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 25 de desembre del 2024

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de juliol de 2026 a les 19:12

Aquestes són les cerimònies de divendres 17 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonia Pérez Onieva, 88 anys

Data de la defunció: 15 de juliol
Cerimònia: 17 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Anna Sánchez Sánchez, 68 anys 

Data de la defunció: 16 de juliol
Cerimònia: 17 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco Pascual Fernández, 83 anys

Data de la defunció: 16 de juliol
Cerimònia: 17 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

 

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