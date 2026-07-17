Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 18 de juliol del 2026

Defuncions

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 31 de desembre del 2024

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de juliol de 2026 a les 19:56
Actualitzat el 17 de juliol de 2026 a les 19:57

Aquestes són les cerimònies de dissabte 18 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Maria Calero Sánchez, 101 anys

Data de la defunció: 16 de juliol
Cerimònia: 18 de juliol, a les 09.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Nuri Gibert Inglán, 66 anys

Data de la defunció: 17 de juliol
Cerimònia: 18 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Andrea Calvo Bertrán, 90 anys

Data de la defunció: 16 de juliol
Cerimònia: 18 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Carlos Peralta Petit, 67 anys

Data de la defunció: 16 de juliol
Cerimònia: 18 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Francesca Badiella i Carbonell, 96 anys

Data de la defunció: 17 de juliol
Cerimònia: 18 de juliol, a les 15.30 hores, a l’Espai Oratori a la Funeraria La Rambla

 

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