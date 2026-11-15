El sopar solidari d’Oncolliga reuneix autoritats i empresaris a Terrassa

L’Hotel Eurostars Don Cándido de Terrassa ha acollit aquest divendres al vespre la 34a edició del Sopar Solidari d’Oncolliga, una cita anual destinada a recaptar fons per ajudar les persones afectades de càncer i els seus familiars. A la vetllada ha assistit l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la tinenta d’alcalde i regidora de Salut, Laura Rivas, i del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, entre altres representants institucionals.
Organitzat per la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, l'esdeveniment és considerat com una de les cites solidàries del calendari social terrassenc. La iniciativa compta habitualment amb la implicació del teixit empresarial, institucional i associatiu de la ciutat, que contribueix a fer possible la tasca de l’entitat.
Oncolliga és una fundació sense ànim de lucre que ofereix atenció psicosocial gratuïta a persones diagnosticades de càncer i al seu entorn familiar durant les diferents etapes de la malaltia. Entre els serveis que presta hi ha el suport psicològic i social, l’atenció a domicili, l’orientació dietètica, l’estètica oncològica i els tallers de suport, així com l'acompanyament a les famílies en els processos de dol. L’entitat també desenvolupa activitats de sensibilització, divulgació i prevenció per donar a conèixer l’impacte de la malaltia i les necessitats de les persones afectades.