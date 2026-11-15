Amb un ajustat 1 a 0, el Terrassa FC s'ha desfet del Tudelano a l'Estadi Olímpic i s'ha situat a només un punt del líder, el Barça Atlètic. Els d'Oriol Alsina ha sigut els clars dominadors a la primera meitat i s'han avançat en el marcador. A la segona meitat, tot s'ha igualat, però els terrassistes han sabut conservar la seva renda. La pròxima jornada, el conjunt egarenc rebrà el Manresa a l'Estadi Olímpic, en un partit previst per a diumenge, a partir de les 18 hores.
Els primers 45 minuts de partit han sigut gairebé un monòleg per part d'un Terrassa FC incisiu i que ha buscat el gol des del principi. En el primer minut ha pogut estrenar el marcador, en una pilota que ha pispat Nahuel a un contrari i que Albert Celma ha acabat rematant perquè el porter visitant Iván Fernández refusés a córner.
Els d'Alsina han continuat manant, amb molta intensitat i insistència atacant i Marcos Mendes ha estat a punt de marcar després d'una centrada de Mario Domingo des de la banda esquerra, però la rematada de cap del davanter terrassista ha sortit per sobre del travesser. I, un minut després, en el 15, ha arribat l'1 a 0, en una exquisida acció de Nahuel per la dreta, que ha fet la passada de la mort cap a Marcos Mendes que ha marcat a plaer.
El Terrassa FC, tot i el seu avantatge, no ha baixat de revolucions, encara que ja li ha costat més crear accions perilloses. Amb el pas dels minuts, el Tudelano ha començat a fabricar alguna jugada ofensiva i, en el 32 ha gaudit d'una doble ocasió que Marcos Pérez ha salvat, primer amb el tir d'Alegre i, de seguida, amb un bon xut d'Alonso que el porter local ha rebutjat a córner.
Aquestes opcions dels visitants han despertat de nou al conjunt egarenc, que ha pogut ampliar la seva renda en una escapada de Ferran, que s'ha plantat tot sol a l'àrea dels navarresos, però el seu xut ha sortit fora per molt poc. Abans del descans, el defensa local Fran Moreno ho ha provat de cap en un llançament de córner, però la pilota ha sortit fora.
A la represa, el Tudelano ha fet un pas endavant i ha millorat molt en la seva faceta atacant, amb alguna opció per assolir la igualada. Només començar, Alayeto ha posat a prova a Marcos Pérez amb un xut potent que el porter del Terrassa FC ha desviat a córner en una bona actuació. Poc després, Alegre ha estat molt a prop de l'1 a 1 amb un xut potent que, després de tocar Marcos Pérez amb una mà salvadora, s'ha estavellat en el pal de la porteria local.
Els d'Alsina, no obstant aixo, han sabut refer-se i han tornat a apoderar-se de la pilota i a crear ocasions. Nahuel ha engaltat un fort xut que ha aturat el porter dels navarresos i, un parell de minuts més tard, de nou Nahuel ha rematat i la pilota ha sortit a córner després que un defensa la desviés. Pel Tudelano, Ion Ander, en una falta, ha llançat la pilota fora, molt ajustada al pal de la porteria del Terrassa FC.
El conjunt egarenc ha dominat en el tram final de l'encontre i Sergio Cortés ha xutat una falta que ha anat a la tanca. El refús ha anat a peus de Nahuel que ha rematat fora. Max Marcet ha xutat fora després que Marcos Pérez atrapés un intent dels visitants. Kevin Soeiro ha fregat l'empat en una jugada col·lectiva dels visitants que ha rematat per sobre del travesser.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Ferran, Gabri, Fran Moreno, Mario Domingo, Jaime Barrero, Álex López (Max Marcet, m. 72), Nahuel (Cristhian Mármol, m. 90), Albert Celma (Sergio Cortés, m. 72), Aser Palacios (Sergio Montero, m. 72) i Marcos Mendes (Frodo, m. 46).