Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 20 de juny del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de juny de 2026 a les 20:14

Aquestes són les cerimònies del dissabte 20 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Emili Vidal Vicente, 79 anys

Data de la defunció: 18 de juny
Cerimònia: 20 de juny, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

María Herrero Jiménez, 94 anys

Data de la defunció: 19 de juny
Cerimònia: 20 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

 


                                    

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