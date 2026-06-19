Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 20 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del dissabte 20 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nEmili Vidal Vicente, 79 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 de juny\r\nCerimònia: 20 de juny, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaría Herrero Jiménez, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de juny\r\nCerimònia: 20 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n