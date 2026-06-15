Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 16 de juny del 2026

  • Defuncions a Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de juny de 2026 a les 18:55

Aquestes són les cerimònies del dimarts 16 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Josefa Campos García del Pozo, 77 anys

Data de la defunció: 13 de juny
Cerimònia: 16 de juny, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Caridad Navero Santiago, 92 anys

Data de la defunció: 15 de juny
Cerimònia: 16 de juny, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Toni Jiménez Caballero, 73 anys

Data de la defunció: 15 de juny
Cerimònia: 16 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

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