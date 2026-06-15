Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 16 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimarts 16 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJosefa Campos García del Pozo, 77 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 de juny\r\nCerimònia: 16 de juny, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCaridad Navero Santiago, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 de juny\r\nCerimònia: 16 de juny, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nToni Jiménez Caballero, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 de juny\r\nCerimònia: 16 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n