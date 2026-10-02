Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 3 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dissabte 3 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nTrini Mirabet Videra, 95 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 d'octubre\r\nCerimònia: 3 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nLute Domínguez Hidalgo, 79 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 d'octubre\r\nCerimònia: 3 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJesús García Pérez, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 d'octubre\r\nCerimònia: 3 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n