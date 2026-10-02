Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 3 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 d’octubre de 2026 a les 20:19

Aquestes són les cerimònies de dissabte 3 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Trini Mirabet Videra, 95 anys

Data de la defunció: 1 d'octubre
Cerimònia: 3 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Lute Domínguez Hidalgo, 79 anys

Data de la defunció: 1 d'octubre
Cerimònia: 3 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Jesús García Pérez, 81 anys

Data de la defunció: 2 d'octubre
Cerimònia: 3 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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