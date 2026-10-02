Enderrocaran un edifici a la Maurina: es volen evitar ocupacions i filtracions a les finques veïnes

L’Ajuntament de Terrassa té previst iniciar durant el segon trimestre del 2027 els treballs de desconstrucció de la finca de titularitat municipal situada al carrer de Sòria, número 4, al barri de la Maurina. L’actuació té com a objectiu principal resoldre els problemes d'humitats, filtracions i salubritat que pateixen els immobles veïns, com també evitar de manera definitiva el risc d’ocupació il·legal de l’edifici, un fet que generava preocupació entre el veïnat de la zona.
La finca, inclosa en el Polígon d’Actuació PA-PON002 de la ronda de Ponent, es troba en estat d’abandonament i tapiada des de fa aproximadament 15 anys. Tot i que l'immoble està sotmès a un futur procés de reforma urbanística, l’Àrea de Territori de l’Ajuntament ha decidit avançar-ne l’enderroc parcial a causa del deteriorament progressiu de l’estructura, de les canals i de les cobertes.
Queixes veïnals per humitats, aigües estancades i plagues
Un dels factors principals que ha accelerat la intervenció és l'impacte directe de l'estat de l'edifici en els habitatges adjacents. Des de l’Àrea de Territori confirmen que s'enderroca la finca "donat que pel seu estat donava problemes d'humitats a les finques veïnes". En aquest sentit, al consistori li constaven queixes veïnals "per l'estat del pati i per la presència de rates, vegetació desordenada i aigües estancades", com també pel temor a una possible ocupació de l'immoble, malgrat que no hi ha constància que hagi estat ocupat en els últims anys.
Tècnicament, la font principal d'aquestes filtracions prové de la degradació de la coberta plana de la construcció situada al fons de la parcel·la. La manca de manteniment i l'acumulació d'humitats en aquest punt generen un risc de col·lapse futur i filtracions constants cap a les parets mitgeres de les finques veïnes. Per solucionar-ho, el projecte preveu l'enderroc total d'aquest volum posterior, la formació de pendents al terra del pati amb morter cel·lular i la instal·lació d'una canal connectada directament al clavegueram per evacuar les aigües de la pluja i evitar que s'hi tornin a acumular. A més, es tapiaran les claraboies de la coberta principal, es netejaran els canals oberts amb nous sobreeixidors i es protegiran les parets mitgeres exposades amb un arrebossat de morter.
Un sistema per deixar l'edifici inhabitable
Tècnicament, la intervenció s'ha definit com una "desconstrucció", un procés d’enderroc ordenat i quirúrgic que prioritza la seguretat de les estructures veïnes. "Parlem de desconstrucció perquè es fa un enderroc només dels punts que presenten un risc d'enfonsament —la construcció de la zona del pati de l'edificació—, deixant alguna de les biguetes que connecten els paraments perimetrals per garantir que els paraments verticals dels edificis adjacents no pateixin afectacions", expliquen des del consistori.
Aquesta solució tècnica, que ja es va executar durant els enderrocs de l'Esponjament de Ca n'Anglada, consisteix a buidar l'entrebigat ceràmic dels forjats de les plantes superiors (planta primera i segona) deixant només les bigues de formigó armat a la vista i cobertes amb xarxes de protecció. D'aquesta manera, l'edifici perd completament la seva superfície útil i queda totalment inhabitable sense necessitat d'enderrocar tot el volum entre mitgeres.
Sense risc imminent per a les estructures veïnes
Des de l’Àrea de Territori s'ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat respecte a l'estabilitat de la zona: "No ens consten afectacions estructurals als edificis del voltant a conseqüència de l'edifici del qual estem parlant. En aquest sentit, l'edifici no presenta risc imminent per a l'estructura dels edificis adjacents". Tot i això, des del consistori s'admet que "seria en cas de col·lapsar la coberta de la construcció existent en el pati que sí que podria afectar els paraments dels edificis adjacents", motiu pel qual s'ha optat per actuar-hi de manera preventiva.
A més de la desconstrucció del pati posterior i del buidatge intern dels forjats, el projecte preveu l'enderroc del cos volat de la façana (glorieta) i el seu posterior tapiat i pintat, com la demolició del primer tram d'escala que comunica la planta baixa amb la primera planta. Un cop superada la fase de licitació dels treballs, es preveu que les obres s'iniciïn la primavera del 2027 i tinguin una durada d'execució d'uns dos mesos.