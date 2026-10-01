ÚLTIMA HORA | Dos guàrdies civils ferits en un tiroteig durant una persecució a Terrassa

Terrassa

Els agents perseguien un grup de lladres d'autovia des de l'AP-7 fins al barri de Can Parellada, on han estat rebuts a trets amb una escopeta

  • Agents dels Mossos a a Can Parellada, on han tingut lloc els fets -
  • Una de les armes utilitzades en la baralla -
  • Agents dels Mossos a a Can Parellada, on han tingut lloc els fets -
  • Agents dels Mossos a a Can Parellada, on han tingut lloc els fets -
  • Agents dels Mossos a a Can Parellada, on han tingut lloc els fets -
  • Agents dels Mossos a a Can Parellada, on han tingut lloc els fets -
  • Agents dels Mossos a a Can Parellada, on han tingut lloc els fets -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 23:50
Actualitzat el 02 d’octubre de 2026 a les 00:18

Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit al carrer d'Europa de Terrassa durant una intervenció policial que ha acabat en un enfrontament armat a la via pública. Un dels efectius es troba ingressat en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell després de rebre quatre impactes de bala, tot i que no es tem per la seva vida, segons ha avançat ElCaso.cat.

Els fets s'han desencadenat quan efectius de paisà del cos de seguretat, a bord d'un vehicle no logotipat, han localitzat a l'àrea de servei de Porta Barcelona (AP-7) un grup sospitós de realitzar robatoris en camions. La vigilància ha derivat en una persecució a alta velocitat que ha finalitzat a l'interior del barri de Can Parellada.

Foc creuat i armes blanques en una illa residencial

En arribar a una illa interior de blocs del carrer d'Europa, els sospitosos han atacat els agents. Segons les primeres investigacions, els agressors han utilitzat una escopeta per obrir foc contra els guàrdies civils, que han hagut de respondre amb les seves armes reglamentàries. A l'escena de l'enfrontament també s'hi haurien emprat bats, pals i una catana, segons testimonis i indicis recollits a la zona.

L'agent ferit de més gravetat presenta dos impactes a l'abdomen, un a la cama i un al braç. Un segon membre de la patrulla també ha après lesions de menor consideració.

Operatiu policial en marxa i cerca dels autors

La Policia Municipal de Terrassa ha estat la primera a acordar el perímetre, mentre que nombroses dotacions dels Mossos d'Esquadra —incloses unitats especials d'intervenció— han estat desplegades per protegir l'àrea i iniciar la cerca dels fugitius. L'ampli tancament de seguretat ha obligat diversos veïns a romandre fora dels seus domicilis durant hores.

En l'escorcoll posterior de l'entorn, els agents han trobat una arma de foc oculta a l'interior d'un contenidor d'escombraries pròxim al lloc del tiroteig. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas en coordinació amb la Guàrdia Civil. De moment no consta cap detingut i la cerca dels autors continua oberta.

Les imatges

 

  • Agents dels Mossos a a Can Parellada, on han tingut lloc els fets

 

  • Agents dels Mossos a a Can Parellada, on han tingut lloc els fets

 

  • Agents dels Mossos a a Can Parellada, on han tingut lloc els fets

 

  • Agents dels Mossos a a Can Parellada, on han tingut lloc els fets

 

  • Agents dels Mossos a a Can Parellada, on han tingut lloc els fets

 

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