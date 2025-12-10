Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 11 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dijous 11 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Ramón De la Cuesta Pardo, 84 anys
Data de la defunció: 9 de desembre
Cerimònia: 11 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Joaquin Castro Rodríguez, 75 anys
Data de la defunció: 9 de desembre
Cerimònia: 11 de desembre, a les 10.30 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Juan Merino Luque, 71 anys
Data de la defunció: 9 de desembre
Cerimònia: 11 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Francisco Cantón Romero, 92 anys
Data de la defunció: 8 de desembre
Cerimònia: 11 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Pepe Martín Herrera, 85 anys
Data de la defunció: 9 de desembre
Cerimònia: 11 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Lluís Blasi Pascual, 95 anys
Data de la defunció: 9 de desembre
Cerimònia: 11 de desembre, a les 16.00 hores, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa