Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 15 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del dijous 15 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Salvador Piñol Soriano, de 68 anys
Data de la defunció: 12 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris
Pura Sánchez Gordón, de 84 anys
Data de la defunció: 13 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 9 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
María Parraga Martínez, de 78 anys
Data de la defunció: 12 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa
Antonia Amezcua Martínez, de 89 anys
Data de la defunció: 13 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
José Pastor Zapater, de 79 anys
Data de la defunció: 14 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Leopoldo Anarte Manzano, de 89 anys
Data de la defunció: 14 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Indalecio Valle Carreño, de 66 anys
Data de la defunció: 13 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 17 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa