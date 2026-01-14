Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 15 de gener del 2026

Publicat el 14 de gener de 2026 a les 18:55

Aquestes són les cerimònies del dijous 15 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Salvador Piñol Soriano, de 68 anys

Data de la defunció: 12 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Pura Sánchez Gordón, de 84 anys

Data de la defunció: 13 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 9 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

María Parraga Martínez, de 78 anys

Data de la defunció: 12 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Antonia Amezcua Martínez, de 89 anys

Data de la defunció: 13 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

José Pastor Zapater, de 79 anys

Data de la defunció: 14 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Leopoldo Anarte Manzano, de 89 anys

Data de la defunció: 14 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Indalecio Valle Carreño, de 66 anys

Data de la defunció: 13 de gener del 2026
Cerimònia: 15 de gener del 2026, a les 17 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

