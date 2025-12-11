Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 12 de desembre del 2025

Publicat el 11 de desembre de 2025 a les 18:49
Actualitzat el 11 de desembre de 2025 a les 18:50

Aquestes són les cerimònies del divendres 12 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

María Gracia López Gil, 91 anys

Data de la defunció: 10 de desembre
Cerimònia: 12 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

José Manuel Salillas García, 92 anys

Data de la defunció: 10 de desembre
Cerimònia: 12 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

José Prieto Pozo, 73 anys

Data de la defunció: 10 de desembre
Cerimònia: 12 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Rafa Alonso Maillo

Data de la defunció: 8 de desembre
Cerimònia: 12 de desembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

