Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 11 de gener del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de gener de 2026 a les 19:31
Actualitzat el 10 de gener de 2026 a les 19:32

Aquestes són les cerimònies del diumenge 11 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Isabel Martínez Marín, 87 anys

Data de la defunció: 10 de gener del 2026
Cerimònia: 11 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rafael Martínez Solà, 95 anys

Data de la defunció: 8 de gener del 2026
Cerimònia: 11 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Rosa Vilà Joaquim, 85 anys

Data de la defunció: 9 de gener del 2026
Cerimònia: 11 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Frasquito Mesa Luque, 90 anys

Data de la defunció: 9 de gener del 2026
Cerimònia: 11 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Pablo Muñoz Moreno, 92 anys

Data de la defunció: 9 de gener del 2026
Cerimònia: 11 de gener del 2026, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades