Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 11 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del diumenge 11 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Isabel Martínez Marín, 87 anys
Data de la defunció: 10 de gener del 2026
Cerimònia: 11 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Rafael Martínez Solà, 95 anys
Data de la defunció: 8 de gener del 2026
Cerimònia: 11 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Rosa Vilà Joaquim, 85 anys
Data de la defunció: 9 de gener del 2026
Cerimònia: 11 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Frasquito Mesa Luque, 90 anys
Data de la defunció: 9 de gener del 2026
Cerimònia: 11 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Pablo Muñoz Moreno, 92 anys
Data de la defunció: 9 de gener del 2026
Cerimònia: 11 de gener del 2026, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa