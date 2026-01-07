Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 8 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del dijous 8 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMaria Pascual Sala, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de gener del 2026\r\nCerimònia: 8 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCarmen Serrano Navarro, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 de gener del 2026\r\nCerimònia: 8 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPresentación Viedma Cabrerizo, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de gener del 2026\r\nCerimònia: 8 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMontserrat Talavera Ortiz, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de gener del 2026\r\nCerimònia: 8 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n