Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 8 de gener del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 07 de gener de 2026 a les 18:48
Actualitzat el 07 de gener de 2026 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies del dijous 8 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Maria Pascual Sala, 91 anys

Data de la defunció: 7 de gener del 2026
Cerimònia: 8 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Serrano Navarro, 82 anys

Data de la defunció: 6 de gener del 2026
Cerimònia: 8 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Presentación Viedma Cabrerizo, 96 anys

Data de la defunció: 7 de gener del 2026
Cerimònia: 8 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Montserrat Talavera Ortiz, 91 anys

Data de la defunció: 7 de gener del 2026
Cerimònia: 8 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

