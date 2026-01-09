Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 10 de gener del 2026

Publicat el 09 de gener de 2026 a les 18:50
Actualitzat el 09 de gener de 2026 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del dissabte 10 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Pepita Suñé Font, 91 anys

Data de la defunció: 8 de gener del 2026
Cerimònia: 10 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Filli Valle García, 74 anys

Data de la defunció: 8 de gener del 2026
Cerimònia: 10 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Maru Morillo Hierro, 93 anys

Data de la defunció: 8 de gener del 2026
Cerimònia: 10 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Susi Caro Fajardo, 89 anys

Data de la defunció: 8 de gener del 2026
Cerimònia: 10 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Miguel Ortega Rodríguez, 89 anys

Data de la defunció: 8 de gener del 2026
Cerimònia: 10 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

