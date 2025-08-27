Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 28 d'agost del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 27 d’agost de 2025 a les 18:55

Aquestes són les cerimònies del dijous 28 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Manel Alias Padrós, 83 anys

Data de la defunció: 26 d'agost
Cerimònia: 28 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Santiago, 92 anys

Data de la defunció: 26 d'agost
Cerimònia: 28 d'agost, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Cardellach, 73 anys

Data de la defunció: 26 d'agost
Cerimònia: 28 d'agost, a les 12.00 hores, a la Parròquia de Sant Pere de Terrassa

Teresa Costa, 100 anys

Data de la defunció: 26 d'agost
Cerimònia: 28 d'agost, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Marisol López, 69 anys

Data de la defunció: 13 d'agost
Cerimònia: 28 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Joan Mercader, 97 anys

Data de la defunció: 27 d'agost
Cerimònia: 28 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori de la Funerària La Rambla de Terrassa

Notícies recomenades