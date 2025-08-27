Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 28 d'agost del 2025

Aquestes són les cerimònies del dijous 28 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Manel Alias Padrós, 83 anys
Data de la defunció: 26 d'agost
Cerimònia: 28 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Juan Santiago, 92 anys
Data de la defunció: 26 d'agost
Cerimònia: 28 d'agost, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Maria Cardellach, 73 anys
Data de la defunció: 26 d'agost
Cerimònia: 28 d'agost, a les 12.00 hores, a la Parròquia de Sant Pere de Terrassa
Teresa Costa, 100 anys
Data de la defunció: 26 d'agost
Cerimònia: 28 d'agost, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Marisol López, 69 anys
Data de la defunció: 13 d'agost
Cerimònia: 28 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Joan Mercader, 97 anys
Data de la defunció: 27 d'agost
Cerimònia: 28 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori de la Funerària La Rambla de Terrassa