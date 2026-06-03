Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 4 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del dijous 4 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Elia Alarcón Oviedo, 90 anys
Data de la defunció: 2 de juny
Cerimònia: 4 de juny, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Manel Ezequiel Pardo, 81 anys
Data de la defunció: 2 de juny
Cerimònia: 4 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Resu Lebrero Rivas, 90 anys
Data de la defunció: 2 de juny
Cerimònia: 4 de juny, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Àngel Recasens García, 75 anys
Data de la defunció: 1 de juny
Cerimònia: 4 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Ángeles Villén Rueda, 87 anys
Data de la defunció: 2 de juny
Cerimònia: 4 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa