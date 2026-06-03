Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 4 de juny del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de juny de 2026 a les 19:38

Aquestes són les cerimònies del dijous 4 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Elia Alarcón Oviedo, 90 anys

Data de la defunció: 2 de juny
Cerimònia: 4 de juny, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Manel Ezequiel Pardo, 81 anys

Data de la defunció: 2 de juny
Cerimònia: 4 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Resu Lebrero Rivas, 90 anys

Data de la defunció: 2 de juny
Cerimònia: 4 de juny, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Àngel Recasens García, 75 anys

Data de la defunció: 1 de juny
Cerimònia: 4 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Ángeles Villén Rueda, 87 anys

Data de la defunció: 2 de juny
Cerimònia: 4 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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