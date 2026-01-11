Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 12 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del dilluns 12 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nRosa Marcet Bigordà, 103 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 de gener del 2026\r\nCerimònia: 12 de gener del 2026, a les 10.30 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris\r\n\r\nPaco Estepa Luque, 68 anys\r\n\r\nData de la defunció: 11 de gener del 2026\r\nCerimònia: 12 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJuan Montilla Rodríguez, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 11 de gener del 2026\r\nCerimònia: 12 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosep Masip Masip, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 11 de gener del 2026\r\nCerimònia: 12 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n