Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 12 de gener del 2026

Publicat el 11 de gener de 2026 a les 19:04

Aquestes són les cerimònies del dilluns 12 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Rosa Marcet Bigordà, 103 anys

Data de la defunció: 10 de gener del 2026
Cerimònia: 12 de gener del 2026, a les 10.30 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris

Paco Estepa Luque, 68 anys

Data de la defunció: 11 de gener del 2026
Cerimònia: 12 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Montilla Rodríguez, 82 anys

Data de la defunció: 11 de gener del 2026
Cerimònia: 12 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Masip Masip, 88 anys

Data de la defunció: 11 de gener del 2026
Cerimònia: 12 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

