Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 13 d'octubre del 2025

Publicat el 12 d’octubre de 2025 a les 19:21

Aquestes són les cerimònies del dilluns 13 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Cecilia Del Pino Jiménez, 63 anys

Data de la defunció: 11 d'octubre
Cerimònia: 13 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Antònia Martínez Raspall, 95 anys

Data de la defunció: 11 d'octubre
Cerimònia: 13 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Paquita Ayala Dueso, 82 anys

Data de la defunció: 11 d'octubre
Cerimònia: 13 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Maria Ferrau Plans, 80 anys

Data de la defunció: 10 d'octubre
Cerimònia: 13 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

