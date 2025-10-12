Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 13 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dilluns 13 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nCecilia Del Pino Jiménez, 63 anys\r\n\r\nData de la defunció: 11 d'octubre\r\nCerimònia: 13 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAntònia Martínez Raspall, 95 anys\r\n\r\nData de la defunció: 11 d'octubre\r\nCerimònia: 13 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPaquita Ayala Dueso, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 11 d'octubre\r\nCerimònia: 13 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosep Maria Ferrau Plans, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 d'octubre\r\nCerimònia: 13 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n