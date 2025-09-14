Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 15 de setembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dilluns 15 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Antonio Ortiz Molina, 81 anys
Data de la defunció: 13 de setembre
Cerimònia: 15 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Miguel Serrano Sánchez, 76 anys
Data de la defunció: 14 de setembre
Cerimònia: 15 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Isabel García Gómez, 81 anys
Data de la defunció: 13 de setembre
Cerimònia: 15 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Joaquín Cerdán Ropero, 82 anys
Data de la defunció: 11 de setembre
Cerimònia: 13 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Carme Soler Piera, 97 anys
Data de la defunció: 14 de setembre
Cerimònia: 15 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa